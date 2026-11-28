Roma, 28 novembre 2026 – Due squadre, due partite e un’intera città che guarda verso il vertice della classifica. La 13ª giornata di Serie A 2026-2027 si preannuncia particolarmente interessante per Roma e Lazio, impegnate a distanza di 24 ore in un nuovo capitolo della corsa allo scudetto.

Ad aprire il fine settimana delle romane sarà la Lazio, attesa dalla trasferta contro il Torino sabato 28 novembre. Domenica toccherà invece alla Roma, che ospiterà il Monza allo stadio Olimpico. Per entrambe il calcio d’inizio è fissato alle 18.

La classifica racconta di un campionato che parla romano: la Lazio guida la Serie A con 32 punti, mentre la Roma insegue a quota 30. Entrambe ancora imbattute, le due formazioni capitoline vantano rispettivamente la miglior difesa e il miglior attacco del torneo.

Torino-Lazio: quando si gioca e dove vederla in diretta

La Lazio di Gennaro Gattuso affronterà il Torino sabato 28 novembre 2026, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino. I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo il successo contro il Lecce, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e mettere pressione alla Roma. Dall’altra parte ci sarà la squadra di Ignazio Abate, tredicesima con 14 punti e reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Napoli.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 17.30. Sarà possibile seguirla attraverso smart TV, computer, smartphone e tablet.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Gattuso dovrebbe confermare il 4-3-3, con Frattesi a centrocampo e Isaksen e Zaccagni sulle corsie offensive. Tra le alternative per il ruolo di centravanti figurano Noslin e Pinamonti.

TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Roma-Monza: orario, diretta TV e streaming

Domenica 29 novembre 2026, alle ore 18, sarà invece il turno della Roma di Gian Piero Gasperini, che ospiterà il Monza allo stadio Olimpico.

Reduci dal successo per 5-1 contro il Parma, i giallorossi cercheranno di mantenere il passo della Lazio. A rendere interessante la sfida sarà anche il ritorno all’Olimpico di Ivan Juric, alla guida della formazione brianzola.

La Roma non ha mai perso contro il Monza in Serie A, collezionando quattro vittorie e due pareggi nei sei precedenti. All’Olimpico, inoltre, i giallorossi hanno vinto tutti e tre gli incontri di campionato contro i brianzoli, senza subire reti.

A differenza di Torino-Lazio, Roma-Monza sarà trasmessa sia su DAZN sia su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

Roma-Monza, le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe affidarsi a Malen e Dybala, con Soulé sulla trequarti. Indisponibili Pellegrini e Rensch. Ivan Juric dovrebbe invece schierare Gustavo Varela come riferimento offensivo.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Ricardo Mangas; Dany Mota, Robinson; Gustavo Varela. Allenatore: Ivan Juric.

Roma e Lazio, la corsa allo scudetto si accende

A separare le due squadre ci sono appena due punti. La Lazio potrebbe portarsi momentaneamente a cinque lunghezze di vantaggio vincendo a Torino, mentre la Roma scenderà in campo conoscendo già il risultato dei rivali.