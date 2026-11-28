La squadra allenata da Marco Capanna ha mostrato segnali incoraggianti sul piano del carattere, dell’identità di gioco e della capacità di restare in partita contro un’avversaria di alto livello. A pesare sul risultato finale sono stati però alcuni errori importanti e una gestione delle superiorità numeriche non sempre efficace, soprattutto nelle scelte conclusive.

«Iniziamo ad avere una nostra identità. Ho visto buon carattere e alcuni aspetti positivi nel gioco. Purtroppo, però, una buona partita è stata condizionata da troppi errori grossolani e, soprattutto oggi, da una gestione molto passiva dell’uomo in più, con scelte finali spesso sbagliate. Peccato, anche perché per tre tempi abbiamo giocato alla pari. Poi abbiamo subito uno strappo che siamo riusciti a ricucire, fino ad avere anche il pallone del possibile pareggio. Con il tempo dovremo essere bravi a portarci dalla nostra parte anche alcuni episodi. Torniamo domenica e prepariamo la prossima trasferta a Sabadell, per concludere questo ciclo iniziale. Sono certo che, al termine di questa fase, avremo gettato basi importanti per il prosieguo della stagione».