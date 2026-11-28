SIS Roma, sconfitta a Catania: L’Ekipe Orizzonte si impone 13-10. Segnali di crescita per le giallorosse
Si chiude con una sconfitta per 13-10 la trasferta siciliana della SIS Roma, impegnata contro L’Ekipe Orizzonte Catania nell’ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile.
Un risultato che lascia rammarico alle giallorosse, protagoniste di una prestazione combattuta e capace di mettere in difficoltà le padrone di casa per buona parte dell’incontro.
La squadra allenata da Marco Capanna ha mostrato segnali incoraggianti sul piano del carattere, dell’identità di gioco e della capacità di restare in partita contro un’avversaria di alto livello. A pesare sul risultato finale sono stati però alcuni errori importanti e una gestione delle superiorità numeriche non sempre efficace, soprattutto nelle scelte conclusive.
L’Ekipe Orizzonte Catania – SIS Roma: la cronaca della partita
L’avvio è favorevole alla SIS Roma, che chiude il primo tempo in vantaggio per 3-2. Nel secondo parziale arriva la reazione delle padrone di casa, che ristabiliscono la parità sul 5-5 all’intervallo lungo. Grande equilibrio anche nella terza frazione, terminata 3-3, con le due formazioni che si presentano agli ultimi otto minuti sul punteggio di 8-8.
È nell’ultimo quarto che L’Ekipe Orizzonte trova l’allungo decisivo. La SIS Roma prova a reagire, ricucendo lo svantaggio fino ad avere anche il possesso per raggiungere il pareggio, ma nel finale le catanesi riescono a imporsi per 13-10.
SIS Roma: segnali di crescita per le giallorosse
Al di là del risultato, la prestazione conferma i progressi di una squadra profondamente rinnovata, ancora impegnata nella costruzione della propria identità e alla ricerca della continuità necessaria per affrontare al meglio gli appuntamenti più importanti della stagione.
Tra le giallorosse spicca la prestazione realizzativa di Margherita Minuto, autrice di quattro reti, seguita da Elizaveta Zaplatina con una doppietta. A segno anche Chiara Ranalli, Cristina Malluzzo, Panna Kudella e Agnese Cocchiere.
Il commento di Marco Capanna
Il tecnico della SIS Roma analizza la prestazione, sottolineando gli aspetti positivi e le situazioni sulle quali sarà necessario continuare a lavorare:
«Iniziamo ad avere una nostra identità. Ho visto buon carattere e alcuni aspetti positivi nel gioco. Purtroppo, però, una buona partita è stata condizionata da troppi errori grossolani e, soprattutto oggi, da una gestione molto passiva dell’uomo in più, con scelte finali spesso sbagliate. Peccato, anche perché per tre tempi abbiamo giocato alla pari. Poi abbiamo subito uno strappo che siamo riusciti a ricucire, fino ad avere anche il pallone del possibile pareggio. Con il tempo dovremo essere bravi a portarci dalla nostra parte anche alcuni episodi. Torniamo domenica e prepariamo la prossima trasferta a Sabadell, per concludere questo ciclo iniziale. Sono certo che, al termine di questa fase, avremo gettato basi importanti per il prosieguo della stagione».
Il tabellino: L’Ekipe Orizzonte Catania – SIS Roma 13-10
L’Ekipe Orizzonte Catania – SIS Roma 13-10
(2-3, 3-2, 3-3, 5-2)
L’Ekipe Orizzonte: Condorelli, Viacava, Papi, Mantellato Dias, Sbruzzi, Bettini 3, Longo, Tabani 3, Willemsen, Marletta 5, Cassarà 2, Leone, Scibona, Gagliardi, Costa. All. Miceli.
SIS Roma: Sesena, Zaplatina 2, Morrone, Plötz, Ranalli 1, Malluzzo 1, Picozzi, Rožić, Kudella 1, Bosveld, Cocchiere 1, Carosi, Bottiglieri, Rossi, Minuto 4. All. Capanna.
Note: Uscite per limite di falli Viacava e Leone (L’Ekipe Orizzonte), Carosi (SIS Roma) nel terzo tempo; Ranalli e Cocchiere (SIS Roma) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 6/16 + 4 gol; SIS Roma 4/17 + 2 gol.
Prossimo appuntamento: Champions League a Sabadell
La SIS Roma tornerà subito al lavoro per preparare un’altra sfida di grande prestigio sul palcoscenico europeo.
Sabato 28 novembre, alle ore 12:45, le giallorosse saranno impegnate in Spagna contro il CN Sabadell, nella fase a gironi della Champions League femminile.
Una trasferta particolarmente impegnativa, che chiuderà un intenso ciclo di incontri tra campionato ed Europa e offrirà alla squadra un’ulteriore occasione per misurare i progressi compiuti.
L’obiettivo sarà dare continuità ai segnali di crescita emersi nelle ultime prestazioni, migliorando la gestione dei momenti decisivi e consolidando l’identità di una formazione che continua a lavorare con determinazione per esprimere tutto il proprio potenziale.