Houston, 28 novembre 2026 – Lutto nel mondo del wrestling. È morto a soli 38 anni Jermaine Haley, conosciuto sul ring con il nome di Bronson Reed. A dare l’annuncio è stata la WWE attraverso una nota ufficiale, nella quale la federazione ha spiegato che il wrestler è deceduto a seguito di complicazioni mediche, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.