IL DRAMMA|
WWE in lutto, morto Bronson Reed (Jermaine Haley): aveva solo 38 anni
La federazione ha comunicato la scomparsa a seguito di complicazioni mediche. Lascia la moglie incinta e una figlia
Houston, 28 novembre 2026 – Lutto nel mondo del wrestling. È morto a soli 38 anni Jermaine Haley, conosciuto sul ring con il nome di Bronson Reed. A dare l’annuncio è stata la WWE attraverso una nota ufficiale, nella quale la federazione ha spiegato che il wrestler è deceduto a seguito di complicazioni mediche, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.
Morto Bronson Reed, il messaggio della WWE
“La WWE è devastata nell’annunciare che Jermaine Haley, conosciuto anche come Bronson Reed, è scomparso all’età di 38 anni a causa di complicazioni mediche”, si legge nel comunicato della federazione.
“Jermaine era una figura dalla personalità straordinaria nella WWE, ma, cosa ancora più importante, era una persona eccezionale, un uomo devoto alla famiglia e un collega amatissimo”.
Il pensiero della federazione è rivolto alla famiglia del wrestler, in particolare alla moglie Paige, in attesa di un figlio, e alla loro figlia.
“I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno a tutta la famiglia di Jermaine, ai suoi amici, ai colleghi e ai fan”, conclude la WWE.
Photo: wwe.com