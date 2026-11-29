Durante una partita della categoria Esordienti disputata a Viterbo, sul display elettronico utilizzato per segnalare le sostituzioni è comparsa la scritta «Duce». L’episodio si è verificato sul campo della Barco Murialdina, dove giocavano bambini di 11 anni.

La comparsa del messaggio ha provocato la reazione dei genitori dei giovani calciatori di Civita Castellana, presenti sugli spalti insieme a dirigenti e allenatori. Alcuni familiari hanno documentato quanto accaduto e chiesto spiegazioni agli organizzatori della partita.

Secondo i genitori, l’uso del dispositivo ufficiale della manifestazione per mostrare un riferimento al fascismo è inaccettabile in un contesto sportivo riservato a bambini e famiglie. La protesta riguarda anche il significato del luogo, considerato dai familiari un ambiente di aggregazione, rispetto e crescita educativa.

Per questo, i genitori ritengono che l’episodio non debba essere liquidato come una semplice bravata. La richiesta rivolta agli organismi sportivi competenti è di accertare chi abbia inserito la scritta e come sia stato possibile utilizzare il tabellone elettronico per diffondere un messaggio di quel genere.