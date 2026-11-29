Leone XIV ha visitato la parrocchia di San Carlo da Sezze ad Acilia, dove circa 1.500 persone hanno partecipato all’incontro per la prima domenica di Avvento.

Circa 1.500 persone hanno accolto Papa Leone XIV nella parrocchia di San Carlo da Sezze, ad Acilia, durante la prima domenica di Avvento. Secondo la Sala Stampa della Santa Sede, fedeli, famiglie, giovani e gruppi parrocchiali erano presenti nella chiesa, nelle sale parrocchiali e negli spazi esterni dell’istituto religioso.

Il Pontefice è arrivato intorno alle 16, accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dal parroco don Simone Giovannella e dai fedeli riuniti fin dal primo pomeriggio. Prima della celebrazione ha incontrato i ragazzi della catechesi, i giovani e i rappresentanti del consiglio pastorale.

Il messaggio sulla preghiera

Alle 17 è iniziata la messa presieduta dal Papa. Nell’omelia, Leone XIV ha parlato della preghiera come strumento di speranza e di vicinanza verso chi soffre, ricordando i popoli colpiti dalla guerra, le famiglie provate dalla precarietà, chi non trova lavoro, chi è senza casa e chi non si sente atteso da nessuno.

«Pregare è consegnarsi al Signore, consapevoli che la preghiera, se non cambia sempre le circostanze attorno a noi, ci dà però luce e forza per affrontarle», ha detto il Pontefice. Ha poi aggiunto: «La preghiera non cancella le sofferenze. Ci impedisce però di abituarci ad esse, ci aiuta a sperare e ci rende prossimi a chi è nel bisogno».

Rivolgendosi alle famiglie e alla comunità, Leone XIV ha invitato a pregare insieme durante l’Avvento, partecipando ai Sacramenti e pregando in famiglia. Nel corso dell’omelia ha inoltre ricordato Don Mario Torregrossa, il parroco cui venne dato fuoco e che, dopo l’aggressione subita nel 1996, perdonò il suo assalitore.

Le prossime tappe nella diocesi di Roma

La visita ad Acilia è la prima tappa del ciclo di incontri dedicato ai cinque settori della diocesi di Roma durante il tempo di Avvento. Il 6 dicembre Leone XIV sarà nella parrocchia di Sant’Eligio, nel settore Est; il 13 dicembre visiterà Santa Lucia, nel settore Ovest. Il 20 dicembre il percorso si concluderà nella parrocchia di San Roberto Bellarmino, nella zona Nord della città.