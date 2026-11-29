Arretrati dei magistrati, Gratteri respinge l’apertura del Governo al congresso ANM
Nicola Gratteri respinge al congresso ANM di Napoli l’apertura del Governo sugli stipendi arretrati dei magistrati.
Arretrati dei magistrati, Gratteri respinge l’apertura del Governo al congresso ANM
Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, ha respinto al congresso dell’ANM a Napoli l’apertura del Governo sugli stipendi arretrati dei magistrati. Il riferimento è alla posizione del Guardasigilli Carlo Nordio, favorevole a un pagamento rateale degli arretrati.
Gratteri ha criticato la strategia di chi alterna durezza e dialogo istituzionale: «Prima tirano la scimitarra, poi il giorno dopo invocano un tavolo. Diciamo ciascuno quello che pensa e ciò che è utile per la giustizia».
Il procuratore ha poi aggiunto: «Non fatevi imbrigliare in tavoli e tavolini: ognuno svolga le proprie funzioni, per cui è pagato e ha superato il concorso». L’ANM ha reagito positivamente alla posizione del ministro, richiamando il rispetto delle decisioni giudiziarie e la ricerca di soluzioni finanziariamente praticabili da parte del Governo.
Nordio e Pinelli: tecnologia e garanzie
Durante il congresso, Carlo Nordio ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale nella pratica giudiziaria. Il ministro ha invitato a non demonizzare gli strumenti digitali e a valutarne l’impiego con responsabilità.
«Non dobbiamo avere paura dell’intelligenza artificiale», ha dichiarato Nordio, aggiungendo che l’IA «non sostituirà mai l’intelligenza e la sensibilità dell’uomo, e tanto meno del giudice».
Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, ha chiesto di inserire l’innovazione in un quadro di diritti e garanzie. Secondo Pinelli, serve «un nuovo umanesimo costituzionale» che mantenga la persona come riferimento ultimo e preservi la trasparenza delle decisioni e l’indipendenza della magistratura.
Conte: più risorse per la giustizia
Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sollecitato un impegno comune per migliorare l’amministrazione della giustizia. Ha richiamato i 12 milioni di voti per il “sì” al referendum della giustizia e ha chiesto di potenziare la giustizia civile.
Tra le proposte indicate da Conte figurano l’ampliamento e la stabilizzazione degli organici dei magistrati, l’assunzione dei giudici di pace e il rafforzamento del personale ausiliario.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Nordio all’Anm: paghiamo gli arretrati a rate, Gratteri dice no. Tajani: FI non è contro i magistrati