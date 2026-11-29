Arretrati dei magistrati, Gratteri respinge l’apertura del Governo al congresso ANM

Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, ha respinto al congresso dell’ANM a Napoli l’apertura del Governo sugli stipendi arretrati dei magistrati. Il riferimento è alla posizione del Guardasigilli Carlo Nordio, favorevole a un pagamento rateale degli arretrati.

Gratteri ha criticato la strategia di chi alterna durezza e dialogo istituzionale: «Prima tirano la scimitarra, poi il giorno dopo invocano un tavolo. Diciamo ciascuno quello che pensa e ciò che è utile per la giustizia».

Il procuratore ha poi aggiunto: «Non fatevi imbrigliare in tavoli e tavolini: ognuno svolga le proprie funzioni, per cui è pagato e ha superato il concorso». L’ANM ha reagito positivamente alla posizione del ministro, richiamando il rispetto delle decisioni giudiziarie e la ricerca di soluzioni finanziariamente praticabili da parte del Governo.

Nordio e Pinelli: tecnologia e garanzie

Durante il congresso, Carlo Nordio ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale nella pratica giudiziaria. Il ministro ha invitato a non demonizzare gli strumenti digitali e a valutarne l’impiego con responsabilità.

«Non dobbiamo avere paura dell’intelligenza artificiale», ha dichiarato Nordio, aggiungendo che l’IA «non sostituirà mai l’intelligenza e la sensibilità dell’uomo, e tanto meno del giudice».

Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, ha chiesto di inserire l’innovazione in un quadro di diritti e garanzie. Secondo Pinelli, serve «un nuovo umanesimo costituzionale» che mantenga la persona come riferimento ultimo e preservi la trasparenza delle decisioni e l’indipendenza della magistratura.

Conte: più risorse per la giustizia

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sollecitato un impegno comune per migliorare l’amministrazione della giustizia. Ha richiamato i 12 milioni di voti per il “sì” al referendum della giustizia e ha chiesto di potenziare la giustizia civile.

Tra le proposte indicate da Conte figurano l’ampliamento e la stabilizzazione degli organici dei magistrati, l’assunzione dei giudici di pace e il rafforzamento del personale ausiliario.