La difesa saudita ha intercettato diversi missili lanciati dagli Houthi tra sabato e domenica, mentre il Pakistan ha annunciato l’invio di truppe in Arabia Saudita per contribuire alla sicurezza del Regno.

Il gruppo yemenita, sostenuto dall’Iran, ha rivendicato cinque attacchi contro l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad e obiettivi nei settori energetico e militare. Tra quelli indicati dagli Houthi figurano installazioni radar ad Abha e Khamis Mushait, la raffineria Jazan di Saudi Aramco, l’impianto di gas Hawiyah e le centrali elettriche di Al-Shuqaiq e Jazan.

La portata degli attacchi rivendicati non è stata verificata in modo indipendente. Video diffusi sui social media da abitanti mostrano però fumo e fiamme vicino ad alcuni obiettivi energetici. Le autorità saudite hanno inviato avvisi telefonici di emergenza invitando i residenti di alcune aree a cercare riparo.

La coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha riferito che i detriti di un missile intercettato sono caduti nel sud del Paese senza ferire civili. La raffineria Jazan di Saudi Aramco era stata colpita giovedì: un lavoratore nepalese è morto e altri sono rimasti feriti. Secondo le autorità saudite, alcune operazioni sono state sospese temporaneamente.

Le truppe pakistane in Arabia Saudita

L’esercito pakistano ha organizzato una cerimonia di congedo per le forze dirette in Arabia Saudita. I militari opereranno sul territorio saudita in base agli accordi di cooperazione nella difesa, ma Islamabad non ha indicato quanti saranno, quali compiti svolgeranno né quanto durerà la missione.

Il dispiegamento è collegato al Mecca Joint Defence Agreement, firmato da Pakistan, Arabia Saudita e Turchia il 7 agosto. L’intesa prevede che un attacco armato contro uno dei tre Paesi venga considerato un attacco contro tutti e stabilisce un impegno reciproco alla difesa.

La decisione pakistana è arrivata dopo un incontro trilaterale a Islamabad. In una dichiarazione congiunta, i tre Paesi hanno condannato gli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita e riaffermato i rispettivi impegni di difesa collettiva.

La coalizione saudita ha inoltre annunciato un’“operazione di risposta militare” contro beni definiti “vitali” e utilizzati dagli Houthi per i loro attacchi. Il portavoce della coalizione ha affermato che sarà data una risposta immediata a ulteriori attacchi, nel rispetto del diritto umanitario internazionale.

Un funzionario regionale aveva riferito in precedenza che anche l’Egitto avrebbe fornito sistemi di difesa aerea e aerei, senza inviare truppe di terra in Yemen. Mohamed Ali al-Houthi, membro del Consiglio politico supremo degli Houthi, ha criticato l’intesa tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, sostenendo che una futura coalizione contro il suo gruppo “fallirà allo stesso modo”.