Dal congresso dell’Anm a Napoli, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha proposto un “Patto per lo Stato di diritto” tra politica e magistratura. L’obiettivo indicato è superare una stagione di contrapposizioni e costruire un confronto fondato sulla Costituzione e sulle garanzie dei cittadini.

“Sono pronto a ripartire da zero”, ha detto Tajani, richiamando “i fondamentali, dalla Costituzione, dai diritti delle persone”. Il ministro degli Esteri ha precisato che non si tratterebbe di un compromesso tra poteri, ma di un impegno delle istituzioni verso i cittadini.

La proposta fondata sulle garanzie

Tra i principi citati da Tajani figurano il giusto processo, la parità tra le parti, la terzietà e l’imparzialità del giudice e la ragionevole durata del processo. “Tutti princìpi alla cui piena attuazione dobbiamo concorrere”, ha affermato.

Il leader di Forza Italia ha inoltre dichiarato che il partito “non è contro la magistratura” e si è detto in grado di comprendere alcune ragioni e preoccupazioni dei giudici. Allo stesso tempo, ha chiesto alla politica di non rivendicare privilegi e di astenersi da tentativi di condizionare le decisioni dei magistrati.

Tajani ha anche invitato gli eletti a riflettere sull’uso delle vicende giudiziarie e sulla tendenza a invocare le garanzie per chi è vicino, dimenticandole quando riguardano un avversario. Ha poi rivendicato la contrarietà agli abusi, agli eccessi e alla spettacolarizzazione delle inchieste, riconoscendo il lavoro della maggioranza delle toghe, svolto “con rigore, equilibrio, discrezione”.

Dal referendum a un confronto continuativo

Un passaggio del discorso ha riguardato il referendum sulla separazione delle carriere dello scorso marzo, definito da Tajani un confronto intenso e anche duro. Il leader azzurro ha detto di rispettare il responso delle urne e ha riconosciuto al capo dell’Anm, Tango, di aver posto il tema delle garanzie per i cittadini.