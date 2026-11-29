SUL PODIO|
Coppa del Mondo di Snowboard, Dalmasso: “Una Big Final avvincente, importante iniziare con un successo”
L’Azzurra delle Fiamme Gialle apre la Coppa del Mondo con il primo posto nel parallelo femminile
Snow Ruyi – Torna in gara Lucia Dalmasso, dopo alcuni mesi dallo splendido podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (leggi qui) . Quel bronzo al collo nello snowboard ha fatto la storia e la sua personale in carriera prosegue con un altro importante successo. Si è aperta la Coppa del Mondo a Snow Ruyi (Cina) e l’Azzurra ha conquistato il primo posto nello slalom gigante parallelo (PGS) femminile. Per lei è il 19esimo podio e il 13esimo individuale.
Seconda sul podio è stato l’olandese Michelle Dekker (+0.36)., terzo posto per la Nadyrshina (+0.20).
E’ la sua decima vittoria personale: “È stata una finale molto avvincente perché quest’oggi Dekker surfava molto bene. Sono felice di essermi potuta confrontare con lei in questa prima gara. La neve cinese mi piace e mi ci trovo sempre a mio agio: era importante iniziare così la nuova stagione”, le prime dichiarazioni di una soddisfatta Dalmasso dopo il trionfo cinese, come riporta agc/coni.it.
Foto Miha Matavz/FIS (da coni.it)
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