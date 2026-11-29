Snow Ruyi – Torna in gara Lucia Dalmasso, dopo alcuni mesi dallo splendido podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (leggi qui) . Quel bronzo al collo nello snowboard ha fatto la storia e la sua personale in carriera prosegue con un altro importante successo. Si è aperta la Coppa del Mondo a Snow Ruyi (Cina) e l’Azzurra ha conquistato il primo posto nello slalom gigante parallelo (PGS) femminile. Per lei è il 19esimo podio e il 13esimo individuale.