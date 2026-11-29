Cerisano, Fiumicello Villa Vicentina, Arco, Marsala e la Città metropolitana di Milano hanno ricevuto i Premi Fondazione Sodalitas dell’undicesima edizione di Cresco Award – Città Sostenibili. Il riconoscimento valorizza progetti di sostenibilità realizzati da enti locali appartenenti a diverse classi demografiche.

Le iniziative sono state selezionate da una giuria multistakeholder indipendente, presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano, in base alla capacità di rispondere alle sfide dei territori con soluzioni innovative, efficaci e replicabili.

Il percorso del Cresco Award

Promosso da Fondazione Sodalitas dal 2016, il premio è organizzato con il patrocinio di Anci, Rete dei Comuni Sostenibili, Commissione Europea e Csr Europe, oltre che con la collaborazione di aziende partner. In undici edizioni hanno partecipato oltre 1.000 enti, tra Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni e Raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane.

I progetti presentati sono stati 1.327. Le esperienze, le soluzioni e i modelli sono raccolti sulla piattaforma digitale Mondo Cresco, che sostiene la condivisione delle conoscenze e la collaborazione tra territori. Il riferimento indicato dall’iniziativa è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Accanto ai premi assegnati da Fondazione Sodalitas, l’edizione 2026 ha previsto i Premi Impresa promossi dalle aziende partner, dedicati a progetti di interesse per i rispettivi ambiti di impegno e competenza. Tra le aziende coinvolte figurano Alstom, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Pirelli, STMicroelectronics e Ubs.

La cerimonia a Verona

La premiazione si è svolta a Verona, durante la 43^ Assemblea Nazionale dell’Anci. All’incontro hanno partecipato il presidente di Fondazione Sodalitas Alberto Pirelli, Agostino Chisari, responsabile Area Territori della Fondazione, Massimo Allulli della Consulta delle Città Capoluogo e del coordinamento dei sindaci delle Città metropolitane di Anci, oltre a sindaci e assessori dei Comuni premiati.

Secondo Pirelli, i progetti riconosciuti mostrano come la collaborazione tra amministrazioni locali e imprese possa tradurre le sfide della sostenibilità in risposte alle esigenze delle comunità. Nella sua dichiarazione ha citato, tra gli ambiti affrontati, la rigenerazione dei piccoli borghi, la mobilità sostenibile, la tutela della biodiversità, l’inclusione sociale e l’adattamento climatico.