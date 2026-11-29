Raoul Moretti porta l’arpa elettrica nei contesti classici e dirige Arpe del mondo, tra formazione, improvvisazione e performance site-specific.

Da Cagliari al mondo, Raoul Moretti sperimenta con l’arpa elettrica

Raoul Moretti, 51 anni, nato a Como e trasferitosi da vent’anni a Cagliari, ha fatto dell’isola la propria base. Da qui porta avanti un’attività artistica che lo conduce a esibirsi e a sperimentare in diversi Paesi, con l’arpa elettrica al centro della ricerca.

Il musicista ha inserito stabilmente lo strumento in contesti classici, lavorando sull’ampliamento delle possibilità timbriche senza rinunciare alla formazione tradizionale. «Questa innovazione non sminuisce il valore dell’arpa tradizionale. Al contrario, l’arpa elettrica ne amplia le possibilità», ha dichiarato Moretti.

Formazione e performance site-specific

Moretti ha conseguito il diploma al conservatorio e una laurea in scienze politiche. Insegna al Master di primo livello in arpa pop-rock e linguaggi contemporanei del CPM Music Institute di Milano, fondato da Franco Mussida, e tiene workshop dedicati all’arpa elettrica e all’improvvisazione in conservatori italiani e accademie europee.

Negli ultimi dieci anni il suo percorso è passato dai concerti in piccoli teatri a progetti site-specific in miniere, spazi costieri e aree davanti al mare. In queste esperienze, il rapporto tra luogo e suono diventa parte del progetto, mentre le collaborazioni con artisti locali e internazionali favoriscono l’incontro tra tradizioni differenti.

Arpe del mondo, tra scambio e formazione

Moretti ha creato e dirige artisticamente Arpe del mondo, rassegna che riunisce arpisti provenienti da contesti geografici e stilistici diversi. Il programma comprende concerti, laboratori, masterclass e occasioni di networking, con l’obiettivo di sostenere lo scambio professionale e culturale tra musicisti e istituzioni.

Secondo Moretti, il festival consente di confrontare repertori e tecniche lontane, unite dalla capacità della musica di creare relazioni. L’iniziativa si inserisce in un’attività più ampia legata alla diffusione di linguaggi contemporanei, alla didattica e a possibili collaborazioni con la musica pop, elettronica e jazz.

La fonte collega inoltre l’uso dell’arpa elettrica a nuove opportunità per strumenti, amplificazioni, accessori e formazione specialistica. I progetti in luoghi non convenzionali e il festival possono, secondo questa prospettiva, favorire reti culturali, coproduzioni e iniziative con ricadute sul territorio.