Mike Love, voce e cofondatore dei Beach Boys, è morto a 85 anni: tra i suoi successi, “Surfin’ USA”.

Dai garage californiani alla fama: è morto a 85 anni Mike Love dei Beach Boys

Mike Love, voce storica e cofondatore dei Beach Boys, è morto sabato all’età di 85 anni. L’annuncio è stato dato dal suo addetto stampa, che ha riferito della morte in un comunicato senza precisarne la causa né il luogo.

«Con grande rispetto, comunico che Mike Love è morto questa sera, circondato dalla famiglia», ha dichiarato il portavoce. Nel messaggio, Love viene ricordato come un’«icona culturale americana» per il suo contributo alla musica e per l’ispirazione offerta a generazioni di musicisti.

Dai primi brani al successo dei Beach Boys

Love aveva fondato il gruppo in California nel 1961 insieme ai cugini, tra cui Brian Wilson, e ad altri amici come Al Jardine. Il complesso si chiamava inizialmente The Pendletones, prima di essere ribattezzato The Beach Boys su suggerimento di un promoter locale.

La sua voce tenorile, leggera e riconoscibile, era protagonista di brani come “Surfin’ USA” e “California Girls”, legati all’immaginario di surf, automobili e ragazze. Dopo le prime prove nel garage di casa Wilson, la band raggiunse rapidamente la fama: tra il 1963 e il 1966, più di una dozzina di canzoni arrivarono in cima alle classifiche.

Tra i successi figurano “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” e “Good Vibrations”. Le vendite globali dei Beach Boys hanno superato i 100 milioni di copie. Il gruppo è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1988 e ha ricevuto il Grammy alla carriera nel 2001.

I contrasti e gli ultimi anni

La storia della band è stata segnata da forti dissidi interni. Love è rimasto nel gruppo per tutta la sua carriera e ha poi ottenuto la proprietà del nome dei Beach Boys negli anni Novanta, dopo una causa contro Brian Wilson per i crediti di composizione.

Sposato sei volte e padre di almeno otto figli, Love ha affrontato anche problemi di salute mentale esplosi a metà degli anni Sessanta. Negli ultimi anni ha continuato a esibirsi con i Beach Boys. Nel 2025 è stato eletto nella Songwriters Hall of Fame.