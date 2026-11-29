Meteo dal 30 novembre al 2 dicembre: nebbie e gelate locali in Valpadana, piogge sparse tra Sardegna, Sicilia e Puglia.

Valpadana: nebbie e gelate locali, piogge sparse al Sud tra il 30 novembre e il 2 dicembre

Tra lunedì 30 novembre e mercoledì 2 dicembre il tempo resterà generalmente stabile, ma con differenze tra le regioni. Al Nord sono attese nebbie, mentre al Sud potranno verificarsi piogge sparse. Le temperature stabili raggiungeranno valori compresi tra 6 e 16°C a seconda delle aree.

Lunedì 30 novembre

Al Nord il cielo sarà offuscato da nubi alte e stratificate, senza fenomeni, salvo debole neve lungo i confini alpini. Le massime varieranno tra 7 e 11°C. Al Centro si alterneranno nubi sparse e schiarite, con addensamenti più frequenti sul versante adriatico ma senza precipitazioni; temperature massime tra 10 e 14°C.

Al Sud sono previste schiarite parziali sulle regioni tirreniche peninsulari e in Sardegna. Nubi irregolari interesseranno le altre zone, con pioviggini sulle Murge. Le massime saranno comprese tra 11 e 16°C.

Martedì 1 e mercoledì 2 dicembre

Martedì il Nord sarà in prevalenza soleggiato, con foschie e nebbie mattutine in Piemonte. Mercoledì il quadro resterà stabile, ma sulla Valpadana sono previste nebbie in sollevamento e locali gelate, soprattutto nel settore occidentale. Le massime al Nord resteranno tra 6 e 9°C.

Al Centro le schiarite saranno ampie in Toscana martedì e sui settori tirrenici mercoledì. Gli addensamenti più consistenti riguarderanno il versante adriatico, con rari fenomeni martedì e senza precipitazioni mercoledì.

Al Sud, martedì le nubi saranno più compatte sulla Sardegna settentrionale, in Puglia, bassa Calabria e Sicilia orientale, con qualche pioggia. Mercoledì sono attesi piovaschi in Sardegna e Sicilia, solo occasionali altrove, mentre aumenteranno le schiarite in Campania. Le temperature massime resteranno tra 11 e 16°C.