Il Paradiso è un posto bellissimo, opera prima di David Ambrosini, arriva al Torino Film Festival e racconta la vera vicenda della famiglia Simeoli.

“Il Paradiso è un posto bellissimo”, opera prima di David Ambrosini, arriva al Torino Film Festival nella sezione Zibaldone. Il film si ispira alla vicenda vera della famiglia Simeoli e al rapporto tra un padre e un figlio che trovano nel cinema un modo per affrontare la malattia.

Il punto di partenza è una promessa fatta in ospedale. A sette anni, Edoardo riceve una diagnosi di leucemia e, durante il ricovero, il padre Emanuele gli promette che, una volta guarito, realizzeranno insieme un film. Quel progetto diventa il filo conduttore di una storia familiare attraversata da paura e speranza. Edoardo avrà un ruolo speciale anche nella realizzazione del lungometraggio: sarà lui a battere il primo ciak.

Una storia familiare tra malattia, difficoltà economiche e cinema

Nella versione cinematografica, Andrea Arcangeli interpreta Andrea, un attore dilettante cresciuto nella borgata romana chiamata Paradiso. La malattia del figlio sconvolge la sua vita proprio mentre la situazione economica precipita: è senza lavoro e la moglie è all’ottavo mese di gravidanza.

Per sostenere la famiglia, Andrea è costretto a tornare a spacciare per il boss del quartiere, rientrando nell’ambiente dal quale aveva cercato di allontanarsi. Il protagonista si trova così tra la necessità di sopravvivere e il desiderio di non rinunciare al sogno condiviso con Edoardo: scrivere insieme un film.

Il nome della borgata assume un significato paradossale. Paradiso è il luogo in cui Andrea è cresciuto, ma anche uno spazio dal quale sembra difficile emanciparsi. La malattia del bambino e il ritorno alla criminalità lo mettono davanti alla scelta tra lasciarsi trascinare nuovamente dalla violenza e cercare una strada diversa, restando fedele alla promessa fatta al figlio.

La genesi del progetto è legata a un’attesa durata quindici anni. Emanuele Simeoli ha cercato a lungo un produttore disposto a portare sullo schermo la storia della propria famiglia. La svolta è arrivata grazie a Claudia Gerini, che conosceva i Simeoli e ne aveva seguito il percorso. L’attrice, qui nel ruolo di produttrice, ha proposto la vicenda a Gennaro Coppola di One More Pictures.

Il film è prodotto da One More Pictures e Attitude Srl. Simeoli ha detto di voler trasmettere ai giovani l’importanza di persistere e di continuare a inseguire i propri sogni. Ha inoltre dedicato questo messaggio ai bambini ricoverati nei reparti oncologici, affermando che “c’è sempre una speranza”.

Gerini ha definito il cinema, le storie e i sogni strumenti capaci di offrire “una nuova prospettiva di vita”. Ambrosini ha spiegato di aver riconosciuto nella vicenda della famiglia Simeoli una storia radicata nella realtà, con persone vere e conflitti concreti, ma capace anche di parlare del presente.

Per il regista, formatosi alla Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” e con esperienze nel reparto regia di “I due papi” e “Le otto montagne”, si tratta del debutto nel lungometraggio. Nel cast figurano anche Michela De Rossi, Massimiliano Vado, Edoardo Simeoli, Emanuele Simeoli, Paolo Calvano, Luca Scapparone e Alexia Cozzi.