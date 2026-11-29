Eugenia Roccella, ministro delle Pari opportunità e della famiglia, ha commentato con un post sui social un video registrato durante un corteo femminista, nel quale sono stati intonati cori riferiti alla morte del marito, avvenuta questa estate nel lago di Vico. «Non una parola di meno», ha scritto la ministra.

Le condanne di Fratelli d’Italia

Contro gli attacchi si sono espressi i vertici parlamentari di Fratelli d’Italia. Il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami ha denunciato il tentativo di trasformare «la tragedia personale di una famiglia in uno strumento di scherno», definendo i cori privi di «alcuna giustificazione».

La vicecapogruppo alla Camera Augusta Montaruli ha parlato di «pura viltà» e ha accusato le «femministe di sinistra» di calpestare la dignità delle donne con la violenza verbale. Il vicecapogruppo Massimo Ruspandini ha definito l’accaduto «semplicemente indegno», aggiungendo che la libertà di manifestare non può diventare un alibi per «deridere la morte».

Dal Senato, i vicepresidenti di gruppo Antonella Zedda e Salvo Sallemi hanno definito l’episodio una «pagina nera». Secondo i due esponenti, ci sarebbe una contraddizione tra cortei che invocano la lotta alla violenza e attacchi rivolti a un lutto familiare; hanno inoltre auspicato una presa di distanza da parte della sinistra.

La solidarietà dei ministri

Vicinanza a Roccella è stata espressa dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha detto di essere «disgustato» per un «gesto indegno» con cui «si è superato ogni limite». La ministra del Lavoro Marina Calderone ha parlato di «squallore puro», accusando gli autori di aver trasformato una tragedia familiare in «un coro da stadio» e chiedendo le scuse degli organizzatori.

Il ministro Paolo Zangrillo ha definito le offese «parole che uccidono due volte». Il ministro Francesco Lollobrigida ha giudicato l’uso del dolore per la perdita di una persona cara come attacco politico «quanto di più basso si possa ascoltare».