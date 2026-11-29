Due donne sono state uccise in due raid aerei russi contro Zaporizhzhia e Odessa, in Ucraina. A Zaporizhzhia è stata distrutta un’abitazione privata e sono rimasti danneggiati un palazzo e un edificio scolastico.

Tra i due feriti dell’attacco a Zaporizhzhia c’è una ragazza di 14 anni, figlia della donna deceduta. La giovane è stata estratta dalle macerie. Il raid ha quindi provocato vittime e danni a diversi edifici della città.

Le vittime a Odessa e i danni agli edifici

Il raid su Odessa ha ucciso un’anziana e ferito altre persone, secondo quanto riferito da Serhiy Lysak, capo dell’amministrazione militare della città. L’emittente pubblica Suspilne ha riportato inoltre il danneggiamento di un edificio residenziale a più piani.

A Synelnykove due 17enni feriti dai droni

Ieri sera, nella città di Synelnykove, nella regione di Dnipropetrovsk, due ragazzi di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in un attacco condotto con droni russi. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform, la notizia è stata resa nota dall’Amministrazione militare regionale.

I due giovani sono stati ricoverati in ospedale e il personale medico ha fornito loro le cure necessarie. L’attacco ha danneggiato anche un’abitazione privata, un’officina e alcuni veicoli.

Nel distretto di Synelnykove sono stati presi di mira il centro distrettuale e le comunità di Petropavlivska, Vasylkivska e Raivska. In queste aree risultano danneggiati attività commerciali, infrastrutture, garage e una casa privata.