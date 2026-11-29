Il Regolamento Espr avrà criteri applicativi pubblicati nella primavera 2028: al Politecnico di Milano, l’Espr Day 2026 ha simulato costi e conformità.

Il Regolamento Espr, approvato dall’Unione europea nel 2024, avrà criteri applicativi pubblicati nella primavera del 2028. Per il comparto italiano dell’arredamento, caratterizzato in larga parte da PMI e realtà artigianali, la definizione degli obblighi rappresenta una fase ancora incerta, soprattutto per la programmazione degli investimenti necessari all’adeguamento.

Requisiti ancora da definire

Il regolamento stabilisce un quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti immessi sul mercato comunitario. Tra i principi considerati figurano durabilità, riparabilità, riciclabilità e uso efficiente delle risorse.

Le specifiche tecniche saranno elaborate dalla Commissione europea e dovranno precisare gli obblighi per produttori, importatori e distributori. Nel frattempo, le imprese segnalano l’incertezza legata alle successive revisioni delle norme e all’assenza di tempi certi per pianificare interventi e investimenti.

Denise Archiutti, presidente di Assarredo di FederlegnoArredo, ha dichiarato: «Siamo preoccupati perché le regole vengono spesso approvate e poi riviste, creando incertezza per gli imprenditori che necessitano di tempi adeguati per programmare investimenti e interventi di adeguamento».

Secondo Archiutti, sulle tematiche della sostenibilità la Commissione ha legislato molto, rimandando però a revisioni successive la valutazione degli impatti sulle imprese e gli eventuali correttivi.

La simulazione al Politecnico di Milano

Per aiutare le aziende a comprendere il possibile impatto del nuovo quadro normativo, nell’ambito del progetto europeo Horizon R-evolve è stato organizzato l’Espr Day 2026 presso il Politecnico di Milano. All’iniziativa hanno partecipato circa 70 rappresentanti di una cinquantina di imprese del settore.

La giornata ha alternato sessioni teoriche sull’interpretazione del regolamento e attività pratiche basate sull’Espr Simulation Game. L’esercizio ha tradotto i possibili requisiti normativi in scenari operativi, consentendo alle aziende di valutare le conseguenze di diverse scelte progettuali e di filiera.

La simulazione ha preso in considerazione costi di adeguamento, tempi di conformità, certificazione e tracciabilità dei materiali. L’obiettivo era favorire una valutazione più concreta delle decisioni future e dei compromessi tra svantaggi immediati e possibile valore competitivo nel medio-lungo periodo.

Costi, progettazione e ruolo delle PMI

Per le imprese dell’arredamento, l’applicazione dei criteri Espr potrà richiedere la riprogettazione dei prodotti, nuovi processi produttivi, un controllo più strutturato della filiera dei materiali e sistemi informativi adeguati alla documentazione tecnica. Questi interventi potrebbero incidere sui margini nel breve periodo.

La fonte indica però anche possibili opportunità legate a soluzioni più sostenibili. Prodotti duraturi e riparabili potrebbero valorizzare il marchio, incontrare la domanda di segmenti sensibili alla sostenibilità e sostenere politiche di prezzo basate sul valore. Una transizione anticipata potrebbe inoltre ridurre il rischio di adeguamenti d’urgenza e di interruzioni nelle catene di fornitura.

Per le PMI italiane, associazioni di categoria e iniziative di supporto pubblico ed europeo possono fornire strumenti formativi, finanziari e di consulenza tecnica. Tra le attività suggerite figurano lo scenario planning, gli investimenti nella progettazione modulare e nelle tecnologie per la circolarità, oltre alle collaborazioni lungo la filiera per condividere costi di innovazione e certificazione.

Le imprese possono inoltre monitorare gli aiuti europei e nazionali e valutare linee di credito dedicate agli investimenti green. La pubblicazione dei criteri nella primavera del 2028 rende intanto rilevante la pianificazione anticipata, senza sostituire le specifiche tecniche che dovranno ancora essere definite.