Sette cittadini francesi sono stati condannati all’ ergastolo da un tribunale iracheno per essersi uniti allo Stato islamico. Altri due cittadini francesi hanno ricevuto una pena di quindici anni di detenzione per le stesse accuse.

Tra le persone condannate figura Quentin Le Brun , comparso in un video dello Stato islamico dopo aver aderito al gruppo nel 2014 . In aula, Le Brun ha dichiarato di avere lavorato per l’IS come traduttore e grafico per le pubblicazioni.

Prima delle decisioni annunciate domenica, la giustizia irachena aveva già emesso 23 condanne all’ergastolo nei confronti di cittadini francesi. Altri tre francesi erano stati condannati a quindici anni di detenzione.

Lo Stato islamico aveva preso il controllo di una parte della Siria e dell’Iraq nel 2014. Il gruppo è stato responsabile di massacri e della riduzione in schiavitù sessuale di donne e ragazze. In quel periodo, alcuni cittadini occidentali si erano recati nella regione per unirsi all’organizzazione.