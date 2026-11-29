Francesca Fialdini ha replicato sui social alle critiche nate dopo il confronto con Noemi Bocchi durante Ballando con le stelle. La conduttrice aveva accusato la concorrente di «stare zitta» mentre difendeva le parole e il voto espressi da Guillermo Mariotto sulla performance con Giovanni Pernice.

Il confronto a Ballando con le stelle

La discussione è iniziata dopo l’intervento di Matteo Addino, tribuno del popolo, che ha detto: «Non capisco perché viene sempre messo in discussione Giovanni e mai Noemi». Fialdini ha risposto: «Perché lui parla e lei è muta, sta zitta».

Bocchi ha replicato: «Quando c’è da rispondere, rispondo, non siamo al mercato e non sono mica un cane che non risponde». Il confronto è diventato virale su X, dove alcuni utenti hanno criticato l’atteggiamento della conduttrice con commenti come «Le è caduta la maschera» e «Non è così dolce come vuole farci credere».

Nel corso del confronto, Pernice ha anche richiamato la «solidarietà tra donne», ma Fialdini lo ha interrotto dicendo: «Non facciamo questa manipolazione, perché è brutta e sciocca». Il resoconto del confronto tra i protagonisti della puntata comprende anche questo passaggio.

La replica e il tesoretto assegnato a Bocchi

Per provare a riportare l’armonia nella coppia, Fialdini ha assegnato a Bocchi la sua parte di tesoretto, contribuendo alla vittoria di lei e Pernice nella puntata. La decisione, però, non ha fermato le polemiche sui social.

In seguito la conduttrice ha spiegato: «Questa narrazione passiva per cui le donne stanno al loro posto e non tirano fuori con argomentazioni cosa fanno e come lo fanno dovrebbe essere superata. Non siamo ancelle siamo persone con facoltà e talenti anche sorprendenti».

Fialdini ha aggiunto di avere definito Bocchi una «fuoriclasse», sostenendo che lei e Pernice siano «destinati alla vittoria». Secondo la conduttrice, però, a difendere il lavoro della coppia è stato soltanto lui: «Questo per me è sminuire il proprio ruolo e non è bello da vedere».