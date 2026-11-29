Fiumicino, 29 novembre 2026 – Il nuovo sistema di trasporto pubblico locale a Fiumicino avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 novembre , nell’ambito dell’ Unità di Rete Tirreno Nord . Alla stessa data, però, il Consiglio comunale è chiamato a discutere il finanziamento dei servizi integrativi e il relativo schema di convenzione.

Tra gli aspetti indicati dal consigliere ci sono le nuove linee, gli eventuali percorsi modificati, il numero di mezzi e corse garantiti e i nuovi orari. Petrillo chiede inoltre di sapere quanti autobus saranno accessibili alle persone con disabilità e se il servizio porterà miglioramenti o peggioramenti rispetto a quello attuale.