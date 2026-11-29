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Fiumicino, il nuovo trasporto pubblico atteso il 30 novembre: Petrillo chiede risposte
A Fiumicino il nuovo trasporto pubblico del 30 novembre è al centro delle richieste di informazioni di Angelo Petrillo in Consiglio comunale.
Fiumicino, 29 novembre 2026 – Il nuovo sistema di trasporto pubblico locale a Fiumicino avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 novembre, nell’ambito dell’Unità di Rete Tirreno Nord. Alla stessa data, però, il Consiglio comunale è chiamato a discutere il finanziamento dei servizi integrativi e il relativo schema di convenzione.
A sollevare dubbi sull’avvio del servizio è Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Ezio Sindaco. In una dichiarazione diffusa il 29 novembre, Petrillo sostiene che manchino ancora informazioni chiare sul futuro dell’organizzazione del trasporto pubblico.
Le richieste su linee, corse e accessibilità
Tra gli aspetti indicati dal consigliere ci sono le nuove linee, gli eventuali percorsi modificati, il numero di mezzi e corse garantiti e i nuovi orari. Petrillo chiede inoltre di sapere quanti autobus saranno accessibili alle persone con disabilità e se il servizio porterà miglioramenti o peggioramenti rispetto a quello attuale.
Secondo Petrillo, a oggi non sarebbero ancora disponibili risposte definite per cittadini, pendolari, studenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. Il consigliere critica inoltre il silenzio attribuito all’assessore comunale ai Trasporti dall’inizio del mandato.
La seduta del Consiglio comunale, prevista nel giorno indicato per l’avvio del nuovo servizio, rappresenta per Petrillo l’occasione per ottenere almeno alcune informazioni. La sua richiesta riguarda in particolare un piano dettagliato del trasporto pubblico, dopo anni di programmazione e continui rinvii, secondo quanto dichiarato.