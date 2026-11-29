Roma, 29 novembre 2026 – La Polizia Locale di Roma Capitale ha denunciato una trentina di persone durante i controlli svolti negli ultimi giorni nelle principali aree turistiche della città. Gli interventi hanno portato anche al sequestro di oltre 4mila euro e hanno riguardato il gioco d’azzardo illegale e alcuni furti ai danni dei visitatori.

Le denunce vicino a Fontana di Trevi

Il contrasto al gioco delle tre campanelle si è concentrato nelle zone di via di San Vincenzo, via del Lavatore e via della Stamperia. In pochi giorni gli agenti del I Gruppo Centro hanno fermato e denunciato 25 persone, uomini e donne prevalentemente di nazionalità romena e macedone, ritenute coinvolte nell’organizzazione e nella conduzione del gioco.

Durante le operazioni sono stati sequestrati contanti in valuta nazionale ed estera, oltre a tappetini e altro materiale utilizzato per allestire le postazioni. Gli accertamenti hanno inoltre interessato la posizione sul territorio italiano delle persone fermate.

Per due cittadini romeni, già destinatari di provvedimenti di allontanamento non rispettati, sono state adottate nuove misure di allontanamento dall’Italia. I due sono stati accompagnati in un Centro di permanenza per il rimpatrio.

Gli interventi al Colosseo

I controlli hanno interessato anche l’area del Colosseo. Nell’ultima settimana gli agenti sono intervenuti più volte per sventare furti realizzati con la tecnica del braccialetto.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, i responsabili agiscono generalmente in coppia: avvicinano i turisti con il pretesto di offrire un piccolo oggetto e insistono poi per ottenere denaro. Nel momento in cui la vittima apre il portafoglio, tentano di sottrarre le banconote.