Lusail, 29 novembre 2026 – Kimi Antonelli trionfa nel Gp del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale di F1. Sul circuito di Lusail il pilota emiliano della Mercedes, già sicuro del titolo mondiale, conquista la decima vittoria della stagione, precedendo il compagno di squadra, l’inglese George Russell e l’australiano della McLaren, Oscar Piastri. Quarta piazza per l’olandese della Red Bull Max Verstappen che si lascia alle spalle l’inglese della McLaren Lando Norris e le due Ferrari dell’inglese Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc.