Valencia, 29 novembre 2026 – Raul Fernandez trionfa nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2026 . Lo spagnolo dell’Aprilia taglia il traguardo davanti ai connazionali Marc Marquez , alla sua ultima gara in carriera, e Pedro Acosta , che completano il podio. Quarto posto per Marco Bezzecchi, che grazie a questo risultato conquista la seconda posizione nella classifica mondiale piloti, alle spalle dello stesso Marquez. Alle loro spalle si piazzano Jorge Martin, Ai Ogura e Fermin Aldeguer .

La giornata è storica anche per l’Aprilia, che si aggiudica il suo primo titolo costruttori, mettendo fine al dominio della Ducati e chiudendo la stagione davanti alla casa di Borgo Panigale. Alla fine della gara Marquez è andato sotto la curva dei suoi tifosi che lo osannavano. “Grazie a tutti, ho quasi vinto”, ha detto il dieci volte campione del mondo.