LA CONQUISTA|
Gp di Valencia di MotoGp, Fernandez vince davanti a Marquez. Lo spagnolo lascia la carriera
Giornata storica per l’Aprilia che conquista il titolo costruttori
Valencia, 29 novembre 2026 – Raul Fernandez trionfa nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Lo spagnolo dell’Aprilia taglia il traguardo davanti ai connazionali Marc Marquez, alla sua ultima gara in carriera, e Pedro Acosta, che completano il podio. Quarto posto per Marco Bezzecchi, che grazie a questo risultato conquista la seconda posizione nella classifica mondiale piloti, alle spalle dello stesso Marquez. Alle loro spalle si piazzano Jorge Martin, Ai Ogura e Fermin Aldeguer.
La giornata è storica anche per l’Aprilia, che si aggiudica il suo primo titolo costruttori, mettendo fine al dominio della Ducati e chiudendo la stagione davanti alla casa di Borgo Panigale. Alla fine della gara Marquez è andato sotto la curva dei suoi tifosi che lo osannavano. “Grazie a tutti, ho quasi vinto”, ha detto il dieci volte campione del mondo.
Raul Fernandez trionfa nel Gran Premio di Valencia. Il pilota dell’Aprilia si è imposto davanti al campione del mondo Marc Marquez, già sicuro del titolo iridato e alla sua ultima gara della carriera. A completare il podio Pedro Acosta che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi che con la quarta piazza chiude al secondo posto nella classifica del mondiale.
Gp Valencia, ordine d’arrivo – L’ordine d’arrivo del Gp di Valencia.
1 Raul Fernandez Aprilia
2 Marc Marquez Ducati
3 Pedro Acosta Ktm
4 Marco Bezzecchi Aprilia
5 Jorge Martin Aprilia
6 Ai Ogura Aprilia
7 Fermin Aldeguer Ducati
8 Enea Bastianini Ktm
9 Fabio Di Giannantonio Ducati
10 Joan Mir Honda
11 Pol Espargaro Ktm
12 Diogo Moreira Honda
13 Johann Zarco Honda
14 Fabio Quartararo Yamaha
15 Luca Marini Honda.
MotoGp, la classifica piloti – La classifica finale del mondiale MotoGp:
1 Marc Marquez (Ducati) 459
2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 419
3 Jorge Martin (Aprilia) 416
4 Pedro Acosta (Ktm) 333
5 Ai Ogura (Aprilia) 325
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 310
7 Raul Fernandez (Aprilia) 308
8 Alex Marquez (Ducati) 208
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173
10 Enea Bastianini (Ktm) 159
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.