Ignazio La Russa respinge le accuse rivoltegli dopo le polemiche sulla legge elettorale e nega di aver ipotizzato una Corte costituzionale schierata. In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Senato ha ribadito di avere «piena fiducia» nella Corte e ha sostenuto che sarebbe la sinistra a tentare di influenzarne le decisioni.

La replica alle polemiche

«Non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario», ha dichiarato La Russa, secondo quanto riportato nell’intervista. Il riferimento è alle sue precedenti osservazioni sulla norma che impone a ogni coalizione di indicare il proprio candidato premier e al possibile esame della disposizione da parte della Corte.

La Russa ha definito non vere due ricostruzioni alla base della polemica. La prima riguarda il suo ruolo istituzionale: essere la seconda carica dello Stato, ha spiegato, non significa rappresentare una sorta di vicepresidente della Repubblica. In Parlamento, come presidente del Senato, afferma di dover essere imparziale; fuori dal Parlamento, invece, resta un parlamentare e ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.

Il presidente del Senato ha inoltre ricordato di aver detto che ci sarebbe stato «qualche ritocchino», ma che «l’impalcatura non sarà toccata». La sua posizione è stata riportata anche nel resoconto dedicato alle dichiarazioni di La Russa sulla legge elettorale.

Il ruolo della Corte e il candidato premier

Secondo La Russa, la legge consente a una coalizione di comunicare agli elettori chi sarà proposto al Presidente della Repubblica come premier in caso di vittoria. Ha aggiunto che il Quirinale manterrebbe la facoltà di valutare la persona indicata, anche in relazione alla sua statura morale e alle capacità di guidare il Paese.

La Russa ha quindi accusato la sinistra di voler sostenere l’incostituzionalità della norma prima della decisione della Corte, attraverso ricorsi e confronti politici. «Io non ce l’ho con la Corte», ha affermato, aggiungendo di ritenere che il tentativo di influenzarla non riuscirà. La legge, ha concluso, è stata votata dal Parlamento e controfirmata dal capo dello Stato.