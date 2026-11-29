Roma – La Coppa Davis si prende la scena su Rai1 oggi, domenica 29 novembre, con una trasmissione in diretta della finale Italia-Spagna a partire dalle ore 15. L’incontro, in programma allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, costringerà la rete ammiraglia della Rai a rivedere il palinsesto della giornata, con ripercussioni su alcuni programmi storici.

Un pomeriggio di sport al posto della consueta programmazione

La finale di Coppa Davis, evento sportivo di rilievo internazionale, avrà la precedenza su tutti i programmi in onda su Rai1. Il talk show ‘Domenica In’, condotto da Mara Venier, sarà comunque trasmesso alle 14, ma con una durata ridotta a 45 minuti per lasciare spazio alla diretta sportiva. Alle 14.55 circa, la linea passerà al primo singolare della sfida, che vedrà scendere in campo Lorenzo Musetti (numero due dell’Italia) contro Rafael Jodar (numero due della Spagna). Subito dopo, alle 16.30 circa, è previsto il secondo singolare tra Flavio Cobolli (numero uno dell’Italia) e Carlos Alcaraz (numero uno della Spagna).

La programmazione successiva dipenderà dall’andamento della partita. In caso di parità dopo i due singolari, si passerà al doppio decisivo, che potrebbe vedere in campo per l’Italia Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti, mentre per la Spagna Marcel Granollers e Carlos Alcaraz. La durata della sfida, quindi, determinerà se verranno trasmessi anche ‘Da noi… a ruota libera’ di Francesca Fialdini (probabilmente saltato) e ‘L’Eredità’, in programma alle 18.40.

Un evento che riscrive la domenica televisiva

La scelta di Rai1 di anteporre la Coppa Davis alla programmazione abituale sottolinea l’importanza dell’evento sportivo, che vede l’Italia scendere in campo per la conquista del titolo. La diretta, che si protrarrà per tutta la durata della sfida, costringerà a ridimensionare o annullare alcuni appuntamenti fissi del palinsesto domenicale, come il programma di Francesca Fialdini e, potenzialmente, il quiz condotto da Fabrizio Frizzi.

Uno spettacolo sportivo che unisce sport e televisione

La Coppa Davis non è solo una competizione tennistica, ma anche un evento mediatico di grande richiamo. La decisione di Rai1 di trasmettere integralmente la finale riflette la volontà di offrire agli spettatori un’esperienza completa, anche a discapito di parte della programmazione tradizionale. L’Italia, con una squadra competitiva guidata da giocatori come Musetti, Cobolli e Vavassori, si gioca la possibilità di aggiudicarsi il trofeo, in una sfida che promette emozioni e colpi di scena.