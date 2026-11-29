Latina – E’ pronto di nuovo il Latina Calcio a dare il meglio e in casa. Allo Stadio Francioni, i ragazzi nerazzurri vogliono mettere cuore e anima per centrare un’altra bella vittoria con il Grosseto, dopo quella avuto con il Vado (leggi qui) , in un difficile girone B del Campionato di Serie C.

Alla vigilia della partita, in programma nella giornata del 30 novembre, come posticipo di calendario, e alle 20,30 a Latina, parla Mister Gennaro Volpe.

Le sue parole – Fonte Latina Calcio 1932/Facebook (da Latina Calcio 1932/Facebook)

1) Dopo due vittorie consecutive torniamo di nuovo al “Domenico Francioni” per affrontare un Grosseto “ferito”. Che partita sarà e cosa si aspetta dal Latina?

“Dobbiamo avere la capacità di dare continuità a quello che stiamo facendo, ma soprattutto la consapevolezza che non abbiamo ancora raggiunto nulla. I risultati positivi non devono farci perdere lucidità: serve mantenere il profilo basso, lavorare con umiltà e continuare a dimostrare sul campo il nostro valore. Quella contro il Grosseto sarà una partita impegnativa. Affrontiamo una squadra che, ad oggi, ha fatto meglio di noi, lo dice la classifica, e che sta disputando un campionato importante.”

2) A livello di uomini si può contare sulla rosa completa o ci sarà qualche defezione?

“Abbiamo ancora qualche situazione da valutare, ma al di là delle singole disponibilità credo che la differenza la farà soprattutto la mentalità del gruppo. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, di chi parte dall’inizio e di chi subentra, perché servirà il contributo di ciascuno. La forza dovrà essere quella del collettivo.”

3) Un avversario che abbiamo già affrontato in Coppa: quanto sarà diversa questa gara rispetto all’ultima?

“Mi aspetto una partita molto combattuta, probabilmente anche diversa nei suoi sviluppi rispetto a quella di Coppa. Saranno importanti gli episodi, l’intensità e la capacità di restare dentro la gara per tutti i novanta minuti. Dovremo avere fame e voglia di prenderci il risultato.”

4) Siamo in casa, serve la spinta della nostra gente. Un invito alla piazza.

“ll mio sogno è rivedere tanta gente al Francioni. Ho ancora negli occhi la finale di Coppa Italia, con lo stadio pieno e un’atmosfera magica. Non ho la pretesa che accada dall’oggi al domani, ma noi abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per riavvicinare la gente alla squadra. Latina è una piazza che ha tanto da offrire e merita di vivere emozioni importanti. Noi daremo tutto per riportare questo entusiasmo e far sì che sempre più persone tornino a riempire il nostro stadio.”

Foto Alessio Privato (da Latina Calcio 1932/Facebook)