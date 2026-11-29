Bologna, 29 novembre 2026 – La vittoria del tennis azzurro e la vittoria dell’Italia. E’ incredibile questo quarto successo di fila di un team che non smette di stupire. In una lunga giornata appena trascorsa per una finale impegnativa, l’Italia del Tennis Maschile batte la Spagna al doppio con un grande risultato di 6-5, 7-5 (gli eroi tricolori sono Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti) e la Coppa del Mondo resta nel Bel Paese (2-1 il risultato complessivo di giornata). Una squadra unita, solida e piena di talento.

Musetti ha esordito nella finale odierna, nel primo match singolo e contro Rafa Jodar. L’Azzurro ha vinto 6-7, 6-2, 6-1, in una prova di carattere e cuore d’orgoglio. In seguito Flavio Cobolli, dopo un match combattuto, è stato superato da Carlos Alcaraz 6-2, 7-6. Ecco allora, sul risultato di 1-1, aprirsi la strada verso il doppio e la prima volta per questa specialità, che andava a decidere la partita per la Coppa Mondiale.