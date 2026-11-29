Un racconto tra memoria, teatro e musica: l’opera dello scrittore lombardo si distingue per il suo approccio ibrido tra letteratura, arte e giornalismo

Lo scrittore e drammaturgo Marco Buscarino si conferma come una figura poliedrica nel panorama culturale italiano, capace di intrecciare parola scritta, musica e memoria storica in un dialogo continuo. Il suo percorso artistico, già celebrato nello spettacolo Giocando con le note al Teatro Donizetti di Bergamo nel luglio 2024, trova nuova linfa nei quattro racconti brevi pubblicati nel 2026 da Historica editore: La Rivista, Norma Jean e la storia di “Sogno Italiano” La firma, e L’omaggio. Questi testi, caratterizzati da una struttura teatrale e da un impianto documentario, riflettono la cifra distintiva di Buscarino: la capacità di fondere inchiesta giornalistica, sensibilità iconografica e ritmo serrato dei dialoghi, con un occhio attento ai luoghi come testimoni del tempo.

“La firma”: un omaggio a Mastroianni e Bosetti

Tra i quattro racconti, La firma si distingue per il suo spessore emotivo e biografico. Ambientato negli ultimi mesi di vita di Marcello Mastroianni, già segnato dalla malattia, il racconto ripercorre il legame umano e artistico tra l’attore e il regista Giulio Bosetti. Attraverso gli occhi del giornalista freelance Lanfranco – alter ego dello stesso Buscarino – e la testimonianza diretta di Bosetti, il testo restituisce un ritratto autentico dell’uomo dietro l’icona: un artista lontano dagli stereotipi del divo, noto per la sua generosità verso i giovani, a cui offrì opportunità rare nel panorama del teatro italiano.

Il racconto, già pubblicato nell’antologia Amore per la Cultura vol. 1, sarà presentato alla Fiera del Libro di Roma “Più libri più liberi”, in programma dal 4 all’8 dicembre 2026 presso la Nuvola. Qui, Buscarino avrà l’opportunità di dialogare con il pubblico in uno spazio dedicato dall’editore Historica, confermando la sua presenza come voce rilevante nel panorama letterario contemporaneo.

Teatro, musica e letteratura: un trittico artistico

L’opera di Buscarino si distingue per un approccio ibrido, in cui ogni racconto funziona come una scatola scenica in cui si intrecciano dialoghi serrati, satira di costume e precisione documentaria. La sua narrativa, ispirata anche alle collaborazioni con musicisti come Gianluigi Trovesi e Pieralberto Cattaneo, nonché al Gruppo Fiati Musica Aperta, si muove in un territorio in cui letteratura, arte e memoria si contaminano reciprocamente.

La partecipazione alla Fiera del Libro di Roma rappresenta non solo una vetrina per La firma, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dello scrittore contemporaneo, chiamato a coniugare rigore storico, sensibilità artistica e impegno civile. Buscarino, con il suo stile inconfondibile, si conferma come un autore capace di narrare il passato per illuminare il presente, offrendo al lettore uno sguardo empatico e documentato su storie che, altrimenti, rischierebbero di perdersi nel tempo.

La fiera