Nel video pubblicato dopo la puntata di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha raccontato di essere rientrata in albergo alle 4:50 e di aver cenato con gli altri partecipanti. Il suo commento sulla serata è stato positivo: «Sono contenta, vado a dormire serena. È stata una bella puntata, il ballo mi affascina».

Gli elogi per le esibizioni

Nel filmato condiviso sul suo canale YouTube, d’Urso ha analizzato alcune delle performance viste nel programma. Ha definito Noemi Bocchi «strepitosa» per l’esibizione con Giovanni Pernice, aggiungendo che la concorrente «è bravissima».

La conduttrice ha citato anche Anna Safroncik, protagonista della serata insieme a Leonardo Lini, e Monica Guerritore, per la quale ha usato parole molto positive: «Stasera è stata pazzesca». Nel suo commento ha inoltre osservato la presenza di concorrenti giovani, alte e magre.

Il tono del video è apparso diverso rispetto alle settimane precedenti, segnate anche dalla querelle con Guillermo Mariotto e dal cosiddetto «profumo-gate». Questa volta d’Urso ha parlato di una serata senza drammi o polemiche, soffermandosi soprattutto sulle esibizioni.

L’augurio per Ornella Muti

In vista del prossimo appuntamento, Barbara d’Urso ha rivolto il suo pensiero al ripescaggio. Dopo il botta e risposta tra le due in trasmissione, ha detto: «Magari torna Ornella Muti e viene ripescata lei, io glielo auguro».