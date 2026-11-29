Follini analizza la trasformazione delle forze dell’ordine e la gestione delle piazze nella generazione di Gianni De Gennaro, tra cautela e strategia.

Marco Follini legge nella vicenda di Gianni De Gennaro il segno di una trasformazione nel modo di intendere le forze dell’ordine. Secondo l’autore, le generazioni più recenti avrebbero superato la contrapposizione ideologica tra difesa dello Stato e critica della vicinanza della polizia al potere.

Nel suo ragionamento, il giudizio sull’ordine pubblico sarebbe diventato più attento al merito delle decisioni e dei comportamenti. Follini collega questo cambiamento anche al profilo assunto da un ex capo della polizia, chiamato a gestire aziende pubbliche e a ricoprire ruoli diversi da quelli dei suoi predecessori.

Una gestione più cauta delle piazze

Il tema dell’ordine pubblico, osserva Follini, continua naturalmente a dividere. Tuttavia, il pregiudizio avrebbe oggi un peso minore rispetto al passato, mentre una generazione di dirigenti e funzionari avrebbe adottato un approccio più “asettico” e meno segnato dalla contrapposizione nata intorno al ’68.

Questa impostazione si rifletterebbe anche nella gestione delle dinamiche di piazza. Le forze dell’ordine dedicherebbero alle proteste un’attenzione più cauta, con una maggiore considerazione per la necessità di dosare la forza. Follini precisa però che questa regola non sarebbe stata sempre rispettata.

Nel quadro restano il ricordo dei scontri di Genova, avvenuti più di venti anni fa, e la tendenza di alcuni governi a ritenere più efficaci risposte impartite con eccessiva perentorietà. L’autore sostiene, senza presentarlo come un esito privo di eccezioni, che nella sensibilità dell’opinione pubblica si sia consolidata l’idea che l’ordine dipenda soprattutto da strategia e accortezza, non dalla forza.

Follini attribuisce infine alla generazione di De Gennaro e ad altri dirigenti di polizia un contributo al superamento di una stagione segnata da manifestazioni, violenze e conflitti più aspri. A suo giudizio, questo passaggio avrebbe aiutato il Paese a “voltare pagina”, pur tra errori e tensioni ancora presenti.