Il Pontefice incontra i ragazzi della parrocchia di San Carlo da Sezze e affronta il tema della solitudine nell’era digitale. L’invito alla Chiesa a intercettare le nuove fragilità

Ostia, 29 novembre 2026 – Un algoritmo può rispondere alle nostre domande, ma non può sostituire un amico. È il messaggio che Papa Leone XIV ha rivolto ai giovani di Acilia durante la visita pastorale alla parrocchia di San Carlo da Sezze, nella periferia sud della Capitale, nel pomeriggio di domenica 29 novembre. Nel dialogo con i ragazzi, il Pontefice ha affrontato uno dei temi più delicati legati alla diffusione dell’intelligenza artificiale: il rischio che le conversazioni con i chatbot prendano il posto delle relazioni umane.

Accolto da circa 1.500 fedeli, dal cardinale vicario Baldo Reina, dal vescovo Andrea Carlevale e dal parroco don Simone Giovannella, Leone XIV ha incontrato bambini, catechisti, giovani e rappresentanti del consiglio pastorale prima di celebrare la Messa nella prima domenica di Avvento.

Papa Leone XIV e l’intelligenza artificiale: il rischio delle amicizie virtuali

A sollevare il tema delle relazioni umane è stato Davide, un ragazzo di 22 anni, che ha interrogato il Pontefice sulla diffusione della violenza nella società contemporanea. Nella sua risposta, Leone XIV ha richiamato una statistica secondo cui una percentuale elevata di giovani considera un chatbot il proprio migliore amico.

Il Papa ha espresso preoccupazione per la tendenza a interpretare le conversazioni con gli algoritmi come autentiche relazioni personali: “Ci stiamo imbrogliando fratelli e sorelle. Cioè, quelli non sono amici”.

Al centro dell’intervento del Pontefice non tanto l’utilizzo della tecnologia in sé, quanto il rischio di affidare esclusivamente agli strumenti digitali la propria vita relazionale. Leone XIV ha sottolineato la necessità di riscoprire il valore dell’incontro, della reciprocità e della condivisione, anche nei momenti di difficoltà.

Le nuove solitudini e il ruolo della Chiesa

Il tema è tornato anche durante l’omelia, quando il Pontefice ha invitato i giovani ad aiutare la Chiesa a riconoscere quelle forme di isolamento che rischiano di passare inosservate. Un richiamo accompagnato dalla richiesta, rivolta all’intera comunità cristiana, di investire nell’ascolto delle nuove generazioni, offrendo loro ambienti sicuri e relazioni educative rispettose.

La riflessione di Leone XIV ha riguardato anche il ruolo delle parrocchie nelle periferie urbane, come luoghi nei quali costruire legami, contrastare l’isolamento e favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità.

Acilia in festa per il Papa, il ricordo di don Mario Torregrossa

La visita a San Carlo da Sezze rappresenta la seconda delle cinque tappe pastorali programmate da Leone XIV nelle parrocchie romane durante il periodo di Avvento. Tra i momenti della giornata, anche l’incontro con i ragazzi nello spazio parrocchiale chiamato “scatenatoio” e la firma della chitarra della rock band della parrocchia.

Particolarmente significativo il ricordo di don Mario Torregrossa, primo parroco di San Carlo da Sezze, vittima di una gravissima aggressione il 24 novembre 1996, mentre pregava all’interno della chiesa. A trent’anni da quell’episodio, il Pontefice ha reso omaggio alla sua tomba, ricordandone l’impegno per i giovani, la testimonianza cristiana e la capacità di perdonare.