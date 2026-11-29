Tokyo – A Tokyo (Giappone) si è completato l’NHK Trophy, ultima delle sei tappe dell’ISU Grand Prix, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura.

Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupava la quarta posizione dopo il programma corto.

L’azzurro si è impegnato nel programma libero, al termine del quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 262.86. Il ventiquattrenne sudtirolese è stato scavalcato dall’elvetico Lukas Britschgi, ma il giapponese Shun Sato, che lo precedeva nello short program, è finito alle sue spalle.

Dunque, Grassl ha chiuso in quarta posizione, alle spalle anche dello statunitense Ilia Malinin e del francese Kevin Aymoz. Il risultato, alla luce delle combinazioni di classifica venutesi a creare, è valso la qualificazione alla Finale del Grand Prix, riservata ai migliori sei del ranking.

L’italiano parteciperà all’atto conclusivo del massimo circuito internazionale per il quarto anno consecutivo. L’appuntamento è programmato dall’11 al 13 dicembre.

L’appuntamento, come detto riservato ai migliori sei del ranking di ciascuna specialità, sarà congiunto tra livello assoluto e junior.

L’Italia sarà rappresentata a livello giovanile dalla coppia di danza composta da Zoe Bianchi e Daniel Basile (Icelab). Non va inoltre dimenticato come la coppia di danza formata da Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue (Icelab) sia la prima riserva e, nel caso di uno dei binomi qualificati di diritto, diventerebbe a sua volta partecipante attiva alla finale.

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)