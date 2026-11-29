Spagna alle urne: Pp e Vox puntano alla maggioranza, Sanchez cerca il sorpasso

La Spagna vota oggi, domenica 29 novembre, in elezioni convocate con otto mesi di anticipo rispetto alla data prevista. I sondaggi indicano il Pp di Alberto Núñez Feijóo oltre il 31% e Vox al 18%: insieme, le due forze supererebbero la soglia dei 176 seggi, necessaria per la maggioranza assoluta nelle Cortes.

Dopo otto anni di governo socialista, Pedro Sanchez punta però a una rimonta. Il premier uscente cerca di mobilitare indecisi e delusi per portare il Psoe, stimato tra il 29% e il 30%, al primo posto. La sua campagna difende la possibilità di proseguire con il governo progressista e “andare ancora avanti con le conquiste sociali”.

Casa, immigrazione e corruzione al centro della campagna

La convocazione anticipata è arrivata dopo il mancato voto di Junts sulle misure per il diritto alla casa varate dall’esecutivo socialista. Il partito catalano aveva sostenuto Sanchez nella formazione del governo successivo alle elezioni del 2023.

La crisi abitativa è diventata una delle questioni principali della campagna. Tra il 2015 e il 2025, costi delle abitazioni e affitti sono aumentati di oltre l’80%. Lo sciopero generale dell’11 novembre, il primo dal 2012, ha coinvolto 4 milioni di persone secondo i sindacati, con lo slogan “Salari, casa, prezzi”.

Sanchez propone riforme per il controllo degli affitti e maggiori protezioni contro gli sfratti. Feijóo sostiene invece il rilancio dell’edilizia, la deregulation urbanistica e sgravi fiscali per l’acquisto delle abitazioni. A suo giudizio, la crisi non si risolve “con decreti”, ma con “i mattoni, le costruzioni, le gru, con l’attività economica”.

L’immigrazione è un altro tema decisivo. La destra contesta la decisione di Sanchez di legalizzare oltre un milione di immigrati irregolari. Il premier difende quella scelta come un’opportunità per la crescita economica e per la tenuta del sistema pensionistico. Negli ultimi giorni, il dibattito si è concentrato anche sugli arrivi alle Canarie: il 24 novembre sono sbarcate 2mila persone.

Il Psoe deve inoltre fare i conti con i casi di corruzione che hanno coinvolto membri del partito e familiari del premier. Feijóo definisce il Psoe “il partito più corrotto” della Spagna. Sanchez replica citando il numero di ministri nominati durante il suo governo e contrapponendolo ai 15 ministri incriminati o condannati per corruzione nei governi di Rajoy e Aznar, secondo il suo conteggio.

Il nodo dei rapporti tra Pp e Vox

Anche con una vittoria, il Pp non potrebbe governare da solo secondo gli scenari indicati dai sondaggi. Resterebbe da definire il tipo di rapporto con Vox, guidato da Santiago Abascal, formazione critica del modello autonomico e schierata per la difesa degli interessi spagnoli rispetto alle decisioni degli organismi internazionali.

Feijóo ha firmato con Vox un accordo per le candidature al Senato e parla di possibili “accordi per il sostegno in Parlamento”, ma con un quadro negoziale e linee precise. Tra i punti di divergenza ci sono le autonomie regionali e l’immigrazione. Feijóo propone maggiori controlli, mentre Abascal chiede deportazioni di massa.

Il leader popolare ha definito il voto “forse il momento più significativo nel nostro Paese negli ultimi 50 anni”. Sanchez avverte invece che un governo del Pp avrebbe bisogno di Vox e ricorda che “l’ultima volta che un partito di estrema destra è stato al governo è stato sotto la dittatura franchista”.

Un ulteriore terreno di scontro riguarda la spesa pubblica: Vox vorrebbe ridurla di 112 miliardi di euro. Sanchez ha così presentato Feijóo e Abascal come “il duo della motosega”, contrapponendo il loro programma alla prosecuzione della crescita economica spagnola.