Roma, 27 novembre 2026 – Panettoni artigianali da tutta Italia, degustazioni, showcooking e una competizione per decretare il miglior lievitato delle feste. Domenica 29 novembre 2026 torna a Roma Panettone Maximo, il festival dedicato al panettone artigianale, giunto alla sua ottava edizione. L’appuntamento è al Salone delle Fontane, nel quartiere Eur, dove 42 pasticcerie e forni si sfideranno con 84 panettoni. Una giornata dedicata alla gastronomia natalizia, con appuntamenti anche per le famiglie e i bambini.

Panettone Maximo 2026 a Roma: orari e biglietti

Il festival si svolgerà al Salone delle Fontane, in via Ciro il Grande 10, con apertura al pubblico alle ore 11. Ecco le informazioni utili per partecipare:

Data: domenica 29 novembre 2026.

Orario: dalle 11 alle 20, secondo il circuito di vendita dei biglietti.

Biglietto online: 15 euro, più commissioni di servizio.

Biglietto acquistato sul posto: 20 euro.

Bambini sotto i 12 anni: ingresso gratuito se accompagnati da un genitore pagante.

Il biglietto comprende la degustazione dei panettoni e degli altri prodotti in esposizione. È possibile acquistare i ticket online attraverso il circuito TicketGate.

La sfida per il miglior panettone d’Italia

Al centro della manifestazione il concorso nazionale che decreterà i migliori panettoni artigianali nelle categorie tradizionale e al cioccolato. A valutare i lievitati saranno maestri pasticceri, campioni del mondo, critici gastronomici e giornalisti della stampa internazionale.

Tra i riconoscimenti in palio anche quello per il Miglior Panettone Gourmet, riservato alle creazioni di chef e pizzaioli, oltre ai premi per il packaging, la comunicazione e la stampa estera. Anche i visitatori potranno esprimere la propria preferenza attraverso il Premio del Pubblico.

Panettone Maximo: il programma degli showcooking

Durante la giornata, i pastry chef di alcuni dei più importanti ristoranti italiani presenteranno preparazioni originali a base di panettone. Ecco gli appuntamenti annunciati dagli organizzatori:

Ore 13: showcooking a cura di Latte Sano.

Ore 14: Alessandro Pietropaoli e Vincenzo Scognamiglio, Hilton Eur La Lama.

Ore 15: Cristina Passini, Enoteca La Torre.

Ore 16: Leonardo Sperati, Acquolina Roma.

Ore 17: Doina Paulesco, Osteria Francescana.

Ore 18: Matteo Balloni, La Rei Natura.

I ticket per assistere agli showcooking saranno distribuiti in ordine di arrivo, indipendentemente dalla modalità di acquisto del biglietto d’ingresso.

Degustazioni, mercatino di Natale e Babbo Natale per i bambini

Oltre ai panettoni in gara, i visitatori potranno assaggiare specialità gastronomiche natalizie, cioccolato, torroni, vini e altre produzioni del territorio.

Spazio anche alle famiglie con un’area dedicata ai bambini, dove sono previsti giochi, animazione con gli elfi, zucchero filato e l’incontro con Babbo Natale.

Come arrivare a Panettone Maximo e dove parcheggiare

Il Salone delle Fontane è raggiungibile sia in automobile sia con il trasporto pubblico. Per chi parte dalla stazione Termini, la soluzione è la metropolitana B in direzione Laurentina, scendendo a EUR Palasport. In alternativa, è possibile utilizzare la fermata EUR Magliana.

Per chi preferisce l’autobus, le linee indicate dalla struttura sono la 714 da Termini e la 170 da piazza Venezia.