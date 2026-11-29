Secondo The Sun on Sunday, il principe Harry ha incontrato re Carlo a Balmoral il 17 ottobre: sarebbe il quarto faccia a faccia dall’incoronazione.

Il principe Harry avrebbe incontrato re Carlo a Balmoral, in Scozia, il 17 ottobre. La notizia è stata riportata da The Sun on Sunday, secondo cui si sarebbe trattato del primo faccia a faccia tra padre e figlio dal ritorno di Harry nel Regno Unito.

L’incontro sarebbe avvenuto su invito del re e si sarebbe svolto in forma riservata, senza la presenza della regina Camilla, di Meghan o dei figli della coppia. Harry era tornato nel Regno Unito la scorsa estate, dopo gli anni trascorsi negli Stati Uniti.

Il possibile quarto incontro dall’incoronazione

Non è noto di cosa abbiano parlato Harry e Carlo durante il tempo trascorso insieme a Balmoral. Il tabloid britannico riferisce però che l’appuntamento sarebbe stato soltanto il quarto faccia a faccia tra i due da quando Carlo è stato incoronato, indicata nella fonte come avvenuta tre anni e mezzo fa.

Un insider citato da The Sun on Sunday ha parlato di un desiderio di mantenere buoni rapporti. Si tratta di una dichiarazione attribuita a una fonte interna, mentre i portavoce del re e del principe Harry non hanno commentato l’indiscrezione.