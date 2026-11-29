L’incontro, intitolato “Coste in equilibrio: tra sviluppo e tutela, le sfide del mare che verrà”, ha posto al centro la necessità di una programmazione aggiornata ai cambiamenti climatici e alle modifiche della costa. Secondo Capacchione, le imprese balneari italiane sono direttamente interessate a migliorare la fruibilità del litorale, la qualità del mare e il contrasto all’erosione.