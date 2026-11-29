SIB: “Prima delle gare serve pianificare la costa”, chiesto il rinvio del 2027
Alla XXXV Rassegna del Mare, Antonio Capacchione (SIB-FIPE Confcommercio) chiede la pianificazione della costa e il rinvio della scadenza del 2027.
La pianificazione della costa deve precedere le gare per le concessioni demaniali. È la posizione espressa da Antonio Capacchione, presidente del SIB-FIPE Confcommercio, durante la XXXV “Rassegna del Mare”, svolta il 29 novembre 2026 a Cinquale di Montignoso, in provincia di Massa-Carrara.
L’incontro, intitolato “Coste in equilibrio: tra sviluppo e tutela, le sfide del mare che verrà”, ha posto al centro la necessità di una programmazione aggiornata ai cambiamenti climatici e alle modifiche della costa. Secondo Capacchione, le imprese balneari italiane sono direttamente interessate a migliorare la fruibilità del litorale, la qualità del mare e il contrasto all’erosione.
Il richiamo alla Direttiva Bolkestein
Per il SIB, la pianificazione sarebbe utile anche ad accertare l’esistenza della scarsità della risorsa, indicata come presupposto per la corretta applicazione della Direttiva Bolkestein. La priorità, viene sottolineato, non riguarda quindi soltanto le modalità di assegnazione delle concessioni, ma l’organizzazione complessiva della costa.
Capacchione ha inoltre sostenuto che procedere con le gare senza una pianificazione preventiva e adeguata rischierebbe di tradursi in una sostituzione dei titolari delle concessioni, con conseguenze ritenute negative per l’ambiente e dannose per gli utenti.
Da qui la richiesta di un differimento della scadenza del 2027, definito inderogabile e urgente, per consentire a Comuni e Regioni di esercitare correttamente le proprie funzioni amministrative.