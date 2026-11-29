Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot si incontreranno oggi alle 10, le 9 in Italia, all’hotel Dan Accadia, vicino a Tel Aviv. Il confronto sulla possibile formazione di un governo di unità nazionale è stato concordato al termine di una telefonata tra il premier israeliano e il leader di Yashar.

A rendere noto l’appuntamento è stato il Likud, in una comunicazione citata da Ynet. L’incontro arriva dopo l’apertura di Eisenkot ai partiti di Netanyahu e di Bezalel Smotrich, con la richiesta al Likud e al Partito Sionista Religioso di sostenere una maggioranza sotto la sua guida.

Il mandato a Eisenkot

Il presidente israeliano Isaac Herzog aveva affidato a Eisenkot il mandato per formare il nuovo esecutivo l’8 novembre. Il passaggio istituzionale è descritto anche nella pagina dedicata all’incarico ricevuto da Eisenkot. Herzog lo aveva invitato a lavorare a un governo “al servizio dell’intera nazione”, capace di promuovere dialogo e riconciliazione.

Durante la cerimonia nella residenza presidenziale, Eisenkot, leader di Yashar ed ex capo di Stato Maggiore, aveva definito la situazione una “devastante crisi diplomatica”, richiamando i fronti di guerra ancora aperti e uno dei momenti “più critici nella storia della democrazia israeliana”.

Nel motivare la propria posizione, Eisenkot aveva indicato l’urgenza di evitare nuove tornate elettorali e di arrivare a un esecutivo nazionale di emergenza.