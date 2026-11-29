A Civitavecchia il Marina Yachting ha visto tre yacht dopo lavori costati 81 milioni, tra critiche e proposte per il turismo di super lusso.

Civitavecchia, 29 novembre 2026 – “Il nuovo accesso sud del porto di Civitavecchia e il pontile destinato a collegare le banchine delle navi da crociera alla terraferma sono costati complessivamente oltre 80 milioni di euro. Secondo Fabio Angeloni, autore dell’intervento, dall’apertura del canale sarebbero passati soltanto tre yacht”. Lo afferma una nota a firma Pietro Tidei.

La cifra indicata nel testo è composta da 66 milioni per la nuova apertura sud e da 14 milioni per il pontile. L’autore sostiene che il Marina Yachting, progettato per attrarre imbarcazioni di lusso dirette verso Roma, oggi appaia poco frequentato e non abbia ancora prodotto i risultati attesi.

Le contestazioni sugli effetti dei lavori

Nel documento vengono criticati anche gli effetti dell’intervento sulla zona della Marina. Angeloni cita un muraglione che avrebbe limitato la vista del mare, la scomparsa della passeggiata verso l’antemurale e l’erosione dell’area, oggi indicata come vietata alla balneazione.

L’autore collega inoltre la nuova bocca di porto a un cambiamento dei fondali, delle correnti sottocosta e della risacca. Il riferimento è ai danni registrati durante l’ultima mareggiata, che secondo il testo sarebbe diventata più aggressiva. Viene ricordato anche il passaggio di numerosi camion durante i mesi di cantiere.

Un’altra critica riguarda i flussi legati alle crociere. Nel testo si sostiene che la città non abbia ricevuto risorse dai pullman dei crocieristi e dalle centinaia di NCC che, soprattutto in estate, attraversano le strade urbane. Viene citata anche la mancata introduzione di una tassa sui crocieristi e sul traffico dei mezzi, già utilizzata, secondo l’autore, da città come Venezia, Genova e Salerno.

Le proposte per il porto

Per Angeloni, il Marina Yachting non dovrebbe ridursi a un semplice parcheggio per barche. Tra le ipotesi indicate figurano il recupero dei locali sotto i bastioni, con negozi e attività lungo il percorso verso il Lazzaretto, Porta Livorno e la Fontana del Vanvitelli.