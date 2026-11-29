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Via Aquila: tre arresti per la rapina ad un bar, in manette senegalesi senza fissa dimora
Via Aquila, i Carabinieri arrestano tre cittadini del Senegal gravemente indiziati di rapina con spray urticante: recuperate due bottiglie di alcolici.
Roma, 29 novembre 2026 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato tre cittadini del Senegal, di 20, 29 e 32 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso. I tre, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati dopo un intervento in un bar di via Aquila.
L’aggressione con lo spray e il recupero della refurtiva
Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la sera precedente, intorno alle 22:30, i tre uomini sarebbero entrati nel locale insieme a un quarto complice, riuscito a fuggire. Utilizzando dello spray urticante, avrebbero aggredito la dipendente, una 27enne originaria del Bangladesh, e si sarebbero impossessati di due bottiglie di alcolici.
L’intervento dei militari ha consentito di bloccare i tre fuggitivi e di recuperare la refurtiva, poi interamente restituita al legittimo proprietario. La dipendente non era in gravi condizioni e ha rifiutato l’intervento del personale sanitario del 118.
Le misure cautelari e la posizione del 32enne
Nel corso della perquisizione personale, il 32enne sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Per lui è scattata anche una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.
Gli arresti sono stati convalidati. Il Tribunale di Roma ha disposto per due indagati la custodia cautelare in carcere e per il terzo l’obbligo di presentazione in caserma. In considerazione della fase del procedimento, i tre devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva.