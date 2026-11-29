Vujcic ridimensiona il paragone con la Grecia, ma S&P vede crescita allo 0,6%
Boris Vujcic ridimensiona per la Francia il rischio di una crisi del debito sovrano simile a quella greca; S&P stima crescita allo 0,6%.
Boris Vujcic, vicepresidente della Bce, ridimensiona il rischio che la Francia precipiti in una crisi del debito sovrano simile a quella greca. In un’intervista al quotidiano austriaco Kurier, ha sottolineato le differenze tra i due Paesi, ma ha anche richiamato i vincoli imposti dalla campagna elettorale francese.
«Non credo che la Francia si trovi nella stessa situazione della Grecia al momento della crisi del debito sovrano.»
Secondo Vujcic, la Francia dispone di un’economia più ampia e diversificata, di un mercato obbligazionario sovrano più liquido e di un debito pubblico relativamente meno gravoso rispetto alla Grecia durante la crisi. Per il vicepresidente della Bce, questi elementi riducono il rischio di un collasso sistemico analogo.
Restano però le difficoltà sul fronte dei conti pubblici e della crescita. Vujcic ha affermato che «le questioni fiscali devono essere risolte da misure fiscali» e ha aggiunto: «A causa della campagna elettorale per le presidenziali non è prevedibile alcuna decisione rilevante».
Crescita debole e pressioni sui mercati
I dati dell’Insee indicano due trimestri consecutivi di contrazione del Pil e una crescita acquisita nei primi nove mesi quasi nulla. Sul versante delle agenzie di rating, Fitch Ratings ha assegnato un outlook negativo, mentre Moody’s mantiene da tempo una valutazione cauta.
S&P stima un deficit pari al 5,3% del Pil e una crescita intorno allo 0,6%, ipotizzando che l’aumento dei costi di finanziamento possa compromettere i piani di risanamento. La previsione è inferiore alle stime ufficiali del Governo; altri istituti avanzano indicazioni ancora più prudenti.
La combinazione di crescita debole e pressioni sul debito potrebbe tradursi in maggiore volatilità sui mercati obbligazionari europei. L’aumento dei rendimenti francesi può alimentare l’ampliamento degli spread e incidere sui costi di rifinanziamento di banche e Stati.
Un peggioramento della percezione del rischio francese potrebbe avere effetti anche sui titoli italiani, soprattutto in uno scenario di maggiore avversione al rischio e di pressione sui rendimenti dei Paesi periferici. Le possibili risposte indicate nel dibattito riguardano riforme strutturali, l’ampliamento della base imponibile e interventi di medio termine per ridurre il costo del debito.
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