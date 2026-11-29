Boris Vujcic , vicepresidente della Bce , ridimensiona il rischio che la Francia precipiti in una crisi del debito sovrano simile a quella greca. In un’intervista al quotidiano austriaco Kurier, ha sottolineato le differenze tra i due Paesi, ma ha anche richiamato i vincoli imposti dalla campagna elettorale francese.

Secondo Vujcic, la Francia dispone di un’economia più ampia e diversificata, di un mercato obbligazionario sovrano più liquido e di un debito pubblico relativamente meno gravoso rispetto alla Grecia durante la crisi. Per il vicepresidente della Bce, questi elementi riducono il rischio di un collasso sistemico analogo.

Restano però le difficoltà sul fronte dei conti pubblici e della crescita. Vujcic ha affermato che «le questioni fiscali devono essere risolte da misure fiscali» e ha aggiunto: «A causa della campagna elettorale per le presidenziali non è prevedibile alcuna decisione rilevante».