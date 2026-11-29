Shanghai, 29 novembre 2026 – Nella mattinata europea di domenica 29 novembre, a Shanghai (Cina) è si è completata la quarta tappa dell’ ISU World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track.

L’Italia è stata rappresentata da nove atleti nell’evento tenutosi al PD Bank Oriental Sports Center della metropoli asiatica.

Nel settore maschile hanno pattinato Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

Nell’ambito femminile si sono impegnate Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro).

La giornata conclusiva è stata dedicata a cinque finali.

Nei 1.500 metri femminili, Elisa Confortola si è fregiata della piazza d’onore, battuta in volata solamente dalla canadese Courtney Sarault. L’azzurra ha peraltro avuto il merito di guadagnare la seconda posizione grazie a un deciso sorpasso sull’altra canadese Ann-Sophie Bachand nelle fasi finali della gara. A completamento dell’ottima prestazione di squadra, sono arrivati anche il nono posto di Gloria Ioriatti e il dodicesimo di Margherita Betti, rispettivamente seconda e quinta nella finale-B.

Per Confortola è il quinto podio individuale della carriera nel World Tour. Quattro di essi sono stati conseguiti proprio sui 1.500 metri, distanza sulla quale la ventiquattrenne lombarda ha ora una sequenza aperta di tre piazzamenti consecutivi nelle prime tre posizioni dopo i successi conseguiti a Montreal e Seoul.

Per l’Italia, il podio si è concretizzato anche nei 1.000 metri maschili, nei quali Thomas Nadalini, dopo aver superato brillantemente ogni turno, si è classificato terzo alle spalle di due mostri sacri quali il nederlandese Jens Van’t Wout e il canadese William Dandjinou. Per il ventiquattrenne trentino, quello odierno è il quinto podio individuale della carriera, ma addirittura il quarto nella stagione corrente. Peraltro, nel 2026-27, si è issato nella top-3 dei 1.000 metri in tre occasioni su quattro.

Nella staffetta mista, il quartetto formato da Ioriatti, Confortola, Previtali e Nadalini si è attestato in quinta posizione, alle spalle di Paesi Bassi, Canada, Polonia e Corea. Fatale, per le ambizioni azzurre, una caduta verificatasi nelle fasi iniziali.

Infine, quinta piazza anche per la staffetta maschile in una rocambolesca finale, dove non sono mancate le fasi caotiche. Il quartetto composto da Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Lorenzo Previtali e Pietro Marinelli è stato preceduto sul traguardo da Paesi Bassi, Canada, Russia e Giappone.

La quinta tappa dell’ISU World Tour si disputerà a Pechino (Cina) da venerdì 4 a domenica 6 dicembre.

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto FISG/Pentaphoto (da Ufficio Stampa FISG)