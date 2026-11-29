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WWE Survivor Series WarGames 2026, tutti i risultati in diretta
Tutti i risultati del Premium Live Event della WWE, con aggiornamenti sui combattimenti, i vincitori e i momenti più importanti della serata
Houston, 29 novembre 2026 – Due ring, una gabbia d’acciaio e alcune delle più grandi superstar del wrestling mondiale. La WWE torna protagonista con Survivor Series WarGames 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, in programma al Daikin Park di Houston, in Texas, dalla mezzanotte italiana di domenica 29 novembre.
Gli occhi sono puntati sullo scontro tra la Bloodline di Roman Reigns e The 946, sulla sfida tra Team USA e Team Mexico e sul match tra Liv Morgan e Becky Lynch per il Women’s World Championship. Attesa anche per le apparizioni di The Rock e John Cena, con il primo che celebra il trentesimo anniversario del suo debutto nella WWE.
In aggiornamento…
Ph: wwe.com