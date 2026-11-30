Bologna, 29 novembre 2026 – E’ una premiazione piena di patos e grandi immagini. Commozione, emozione ed estrema felicità. In un palazzetto dello sport di Bologna gremito in ogni ordine di posto, l’Inno italiano canta nell’aria insieme agli eroi azzurri della quarta Coppa Davis vinta di fila e nell’edizione del 2026. Un altro momento di sport che resterà nella memoria. Alla fine di una finale di giornata impegnativa contro la Spagna (leggi qui) , l’Italia alza il trofeo e va verso la leggenda.

Le parole dei protagonisti ai microfoni di SuperTennisTv

Musetti: “Emozione pazzesca, poterla condividere con degli amici e con dei campioni eccezionali è bellissimo, è stata una delle settimane più belle della mia vita, essere protagonista in competizione e credo di esserci riuscito, sono estremamente felice. Il campo parla chiaro e fuori anche, ho fatto un grande cambiamento mentale, voglio fare un 2027 con i fiocchi”.

Cobolli: “Felice per quello che abbiamo saputo fare, è una cosa incredibile, non ci credevamo neanche noi e giochiamo per vincere sempre, un segnale per tutto il mondo del tennis”.

Berrettini: “E’ bella per un milione di motivi, la verità è che lo sport ha un potere particolare di unione, finire così un anno difficile è impagabile, quando ho giocato ho dato il meglio e ho portato punti a casa. Fiero del gruppo. La Coppa Davis è il cerchio che si chiude nel tennis, si chiude con degli amici come Andrea e Fabio e vincerle tre di fila, per me, è immenso. Ogni volta che metto la divisa azzurra ho i brividi addosso, rappresentare la mia nazione in questo modo è eccezionale, quest’anno è stato speciale”.

Vavassori: “La volevo tanto, i ragazzi sono stati troppo bravi e abbiamo grande fiducia tra noi, contiamo gli uni sugli altri, storie che vengono da lontano. Abbiamo fatto tanti sacrifici e ce lo meritiamo. Bologna ha un pubblico pazzesco. Sono veramente fiero di aver portato a casa questa vittoria, me la ricorderò per sempre”.

Volandri: “Qualcosa di straordinario, sapevamo che a prescindere da chi c’era avrebbe giocato per tutta la squadra, i ragazzi hanno fatto un lavoro enorme, orgoglioso di un gruppo eccezionale”.

Foto FITP Tennis-DavisCup/Facebook (da FITP Tennis/Facebook)