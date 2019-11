16 GIUGNO 2019

FIUMICINO YOGA & GONG CIRCLE EXPERIENCE

YOGA IN SPIAGGIA …. CULLATI CON IL SUONO DELLE ONDE … E DEL GONG

Ore 18.00 Lungomare Fiumicino Spiaggia libera di fronte Ristorante Amelindo civico 111b FREE CLASS YOGA a seguire BAGNO ARMONICO CON IL SUONO DEL GONG

L’EVENTO E’ GRATUITO

PER INFO:

ERBA SACRA FIUMICINO

Per info 338.2830984

fiumicino@erbasacra.com