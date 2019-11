The 48 Hour Film Project 2019: gli appuntamenti di Novembre

L’edizione di quest’anno del 48 Hour Film Project, il contest più adrenalinico del mondo, si arricchisce di nuovi appuntamenti aperti e gratuiti per tutti gli appassionati e curiosi del settore, tra proiezioni e Masterclass, in attesa della serata di assegnazione dei premi collaterali che si svolgerà il 26 Novembre.

La cornice che ospiterà gli incontri sarà l’Odeon Multiscreen, Piazza Stefano Jacini 22, Roma – XV MUNICIPIO

16-17 Novembre 2019 ore 12:00-14:00

The 48 Hour Film Project si svolge da 25 anni in 140 città in tutto il mondo.

Decine di migliaia sono i cortometraggi realizzati durante il concorso nelle varie città nel corso di un quarto di secolo. Roma è l’unica tappa italiana che diventerà, per due giorni, un polo internazionale per filmmakers, grazie alla proiezione dei migliori cortometraggi provenienti dalle 140 città dei 5 continenti che ospitano il concorso.Un modo per confrontarsi con i colleghi d’Oltralpe e per far conoscere al grande pubblico i cortometraggi di molti altri giovani aspiranti filmmakers globali.

23-24 Novembre 2019 ore 11:00-15:00

MASTERCLASS GRATUITE DI FORMAZIONE PER GIOVANI FILMMAKERS

Due giorni di formazione gratuita con alcuni professionisti del cinema italiano che hanno mosso i loro primi passi proprio con il 48 Hour Film Project e grazie al quale hanno ottenuto successi e riconoscimenti internazionali (uno dei professionisti coinvolti ha avuto una candidatura agli Oscar!). Le Masterclass saranno gratuite e aperte a tutti, aspiranti filmmakers o semplici curiosi: la prima riguarderà la scrittura cinematografica e sarà tenuta dalla sceneggiatrice Isabella Aguilar; la seconda di regia, sotto la supervisione del regista Aldo Iuliano, servirà ad analizzare i corti che sono stati presentati al concorso, ma entrambe saranno utili anche per chi vorrà acquisire qualche nozione in più su regia e sceneggiatura.

26 Novembre 2019 ore 20.00

PROIEZIONE DEI MIGLIORI CORTOMETRAGGI DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI COLLATERALI

Al termine della tornata di momenti clou legati al Festival, il 26 novembre si svolgerà l’evento finale che consisterà nella proiezione dei 5 cortometraggi che hanno ottenuto i premi più importanti durante la serata di premiazione del 2 novembre.

Durante questa serata che suggella la conclusione del 48HFP Roma 2019, saranno assegnati:

• Premio del Pubblico

• Premio XV Municipio

• Premio Miglior utilizzo del genere

• Premio Miglior utilizzo della frase

• Premio Miglior utilizzo dell’oggetto

• Premio Miglior utilizzo del personaggio

The 48 Hour Film Project Italia è organizzato da Le Bestevem, un’associazione culturale composta da sole donne, operanti nel settore artistico e audiovisivo, impegnate nella ricerca di nuovi modelli di ideazione, produzione e distribuzione audiovisiva. Oltre ad essere le referenti e organizzatrici italiane del concorso The 48 Hour Film Project Italia, Le Bestevem, curano la comunicazione (online e offline), la promozione e l’organizzazione di eventi in ambito artistico, nonché la produzione di opere audiovisive di vario genere.