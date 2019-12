Al Fantasy Park, Festa di Natale e inaugurazione di un nuovo gioco inclusivo

Durante la festa di Natale, verrà inaugurato un nuovo gioco inclusivo per bambini con diverse abilità motorie, donato da mamma Elena in memoria del suo angelo, Francy. Fantasy Park ospita dal 2016 il progetto ParkAbile di Rottanuova ONLUS, il primo parco feste in Italia completamente accessibile e che ha i giochi che possono essere utilizzati anche da bambini con diverse abilità motorie. Ci sarà uno spettacolo di magia, truccabimbi, dimostrazioni salvavita da parte della CRI, Babbo Natale. L’evento è gratuito.