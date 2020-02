Al Teatro Roma va in scena la commedia “Souvenir”

Roma – Dal 4 al 16 febbraio al Teatro Roma andrà in scena “Souvenir”, una commedia brillante scritta da Andrea Bizzarri. La Boutique Enveloppe, centro di produzione di buste destinate a negozi di alto livello, sta per chiudere i battenti. I due giovani proprietari, Viola e Giampaolo, sposi da qualche anno, sono ormai ai ferri corti e hanno deciso di mettere in liquidazione la società della quale sono proprietari. A farsi carico della liquidazione il notaio Poldo Bolivar che, sicuro di portarla a termine con successo, si trova, invece, di fronte a una situazione imprevista: entrambi i contendenti rinunciano ad un tavolo, ultimo oggetto della suddivisione, seppure di gran valore. Il motivo? Un ricordo.

L’oggetto in questione ricorda ad entrambi la loro storia d’amore e precisamente, quando sopra quel tavolo, fecero l’amore. Sullo sfondo di un fallimento aziendale, ecco apparire in primo piano i rapporti di coppia, non quelli di chi ha vissuto trent’anni insieme, ma di due giovani appena sposati che con estrema facilità giocano a disfare tutto quello che hanno creato. E sarà proprio la freschezza dei due, unita all’incredulità del povero Poldo a conferire alla pièce una grande comicità ed un finale a sorpresa che non deluderà lo spettatore.

(Il Faro online)