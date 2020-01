Apre le porte il Campus romano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti apre le porte del nuovo campus romano per presentare la sua offerta formativa e i suoi numerosi servizi durante l’open day che si terrà nella sede di Roma, in via Ostiense 92, giovedì 6 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 16:30.

Per tutti gli interessati sarà l’occasione perfetta per entrare in contatto con studenti e professori, facendosi un’idea di come si svolge la vita in Accademia e di quanto studiare in NABA possa fornire delle basi solide per avviare la propria carriera professionale. Secondo le ricerche più recenti, infatti, l’89% degli studenti NABA, grazie alle numerose collaborazioni attivate e al ruolo strategico dell’Ufficio Career Service, trova lavoro entro un anno dal diploma accademico.

Durante l’open day chi lo desidera avrà la possibilità di partecipare a incontri formativi personalizzati che illustreranno con precisione i differenti corsi di studio, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle tasse, l’ammissione, le borse di studio, gli alloggi, le strutture e i servizi.

A disposizione degli studenti e del pubblico saranno anche le mostre, allestite all’interno del Campus, che daranno a tutti la possibilità di apprezzare concretamente i progetti realizzati dagli studenti dei vari dipartimenti, frutto delle varie iniziative che l’Accademia porta avanti in collaborazione con importanti aziende italiane e internazionali.

Per registrarsi e consultare il programma completo visitare il sito: https://www.naba.it/it/open-day

OPEN DAY – 6 FEBBRAIO – DALLE H 10:30 ALLE H 16:30

NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI

VIA OSTIENSE 92, ROMA