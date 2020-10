Apre le sue porte, a Fiumicino, la scuola di musica “Riserva Musicale”

Oggi 1 ottobre 2020 apre le sue porte la scuola di musica “Riserva Musicale”, fondata e gestita dall’Associazione omonima. In Via Federico Raffaele 14, a Fiumicino, si è tenuto oggi l’Open Day per incontrare gli insegnanti, vedere le sale e provare gli strumenti, nel pieno rispetto delle norme di contenimento anti COVID-19.

“Abbiamo realizzato nel corso del tempo dei progetti di formazione presso le scuole di Fiumicino e Roma” afferma uno fondatori, Emanuele Quilli, “Il naturale passo successivo è stato creare una nostra scuola di musica” prosegue il presidente dell’associazione Andrea Paolini.

“Ovviamente ci piace la musica e volevamo offrire un supporto nella formazione musicale non solo a chi vuole diventare un professionista. Riteniamo fondamentale per tutti intraprendere un percorso di formazione artistica già dall’infanzia” conclude il terzo co-fondatore Daniele Quilli.

I corsi, aperti a tutti e tutte, vedranno docenti qualificati in questa nuova avventura. Tra i corsi offerti canto, pianoforte, chitarra e basso, propedeutica e batteria. Il nome e l’idea della Riserva Musicale nasce dalla voglia di riportare musica, una sala prove attrezzata e disponibile alle nuove voci e ai nuovi talent del territorio, senza dimenticare l’importanza del tema ecologico ed eco-friendly.

Per informazioni e prenotazioni contattaci al 3895394752 o sui nostri social https://www.facebook.com/104490561394259/ E @riservamusicale Vi aspettiamo per la prima lezione di prova gratuita!