ARPÈGE , MELODIE DALLA FRANCIA MARIA SETARO, Arpa

Il concerto presenta una serie di brani per arpa sola di due tra i grandi compositori e arpisti del primo novecento musicale francese: Henriette Reniè e Marcel Tournier.

Entrambi allievi di Alphonse Hasselman al Conservatorio di Parigi tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento entrambi dediti allo studio della composizione ed entrambi legati da un reciproco rispetto seppur musicalmente rivali.

pagine musicali di straordinario valore.Due stili musicali a confronto che si intrecciano e si distanziano, due differenti modi di dar vita alle peculiarità dell’arpa ma pur sempre regalando

Maria Setaro, si è diplomata in arpa presso il Conservatorio Statale “ Lorenzo Perosi” di Campobasso con la prof.ssa Canepa e successivamente si è perfezionata a Firenze sotto la guida della prof.ssa Judith Liber.

Nei successivi anni si è dedicata all’attività di musicoterapia ed all’insegnamento in ambito scolastico ed in particolare alla didattica speciale, è attualmente insegnante di sostegno presso la scuola secondaria superiore di Sabaudia.

Segue il corso di Biennio in discipline musicali con la Prof.ssa Lucia Bova presso il Conservatorio di Latina e la ripresa dell’attività concertistica la vede impegnata sia da solista che in diverse formazioni cameristiche in particolar modo collabora con l’ensemble di arpe “le arpe di Orfeo”

Prenotazione gradita al 3928181006

Ingresso riservato ai soci con contributo € 10,00

ragazzi fino ai 13 anni ingresso libero